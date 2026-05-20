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Bottas (Cadillac) warnt vor seiner Rekordstrecke: Mauern immer nah!

Vor dem Formel-1-Grand-Prix von warnt Streckenrekordhalter Valtteri Bottas: «Die Strecke ist sehr technisch, die Mauern sind sehr nah und wir müssen wegen des Sprintformats schnell auf Touren kommen.»

Silja Rulle

Von

Formel 1

Valtteri Bottas in Miami
Valtteri Bottas in Miami
Foto: XPB
Valtteri Bottas in Miami
© XPB

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Am Wochenende fährt die Formel 1 in Montreal. Mitte Mai, Runde 5 der Saison 2026 steht bevor. Die US-Neulinge von Cadillac sind bereit – auch wenn das Heimrennen vor drei Wochen in Miami nicht ideal lief. Insgesamt beobachten beide Piloten aber Fortschritte beim noch jungen Rennstall.

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Großer Schritt nach vorne in Miami

Cadillac-Pilot Valtteri Bottas sagt: «Auch wenn unser Rennen in Miami nicht ganz nach Plan verlief, haben wir eindeutig einen großen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben gutes Potenzial gezeigt, was wirklich positiv ist. Ich freue mich darauf, unsere Fortschritte fortzusetzen.»

Anspruchsvolle Strecke in Montreal

Mit Blick auf den Kanada-GP auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal warnt der erfahrene Pilot (250 Grands Prix, zehn Siege): «Dieses Wochenende wird eine neue Herausforderung für uns, da die Strecke sehr technisch ist, die Mauern sehr nah sind und wir wegen des Sprint-Formats schnell auf Touren kommen müssen. Aber Montreal ist ein Kurs, der mir sehr gefällt, und an dem ich in der Vergangenheit gut abgeschnitten habe.»

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Bottas hält Rekord

Dazu kommt ein besonderes Detail. Bottas: «Ich freue mich immer noch, meinen Namen als Rundenrekordhalter zu sehen!» Denn Bottas hält seit 2019 den Rekord für die schnellste Rennrunde mit 1:13,078 min.

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Perez: Feinschliff!

Auch Bottas‘ Teamkollege Sergio Perez blickt positiv auf das letzte Rennwochenende in Übersee, bevor der Europa-Teil der Saison beginnt. Sergio Pérez: «Jetzt geht es darum, das Vorhandene zu verfeinern und das wahre Potenzial aller Komponenten auszuschöpfen.»

Perez beobachtet: «Es gab definitiv Anzeichen für echte Fortschritte, und wir müssen nun alles gleichzeitig zusammenbringen. Wenn uns das gelingt, glaube ich, dass wir näher an die Spitzengruppe herankommen werden.» Nach dem Miami-Rennen waren erneut zwei Wochen Rennpause, vor Miami bekanntlich fünf. Jetzt kommt dir Formel 1 endlich wieder in einen Rhythmus. Perez: «Ich kann es kaum erwarten, wieder auf die Strecke zu gehen.»

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12

57

1:33:19,273

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28

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Lando Norris

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McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

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McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

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George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

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+43,051

1:32,446

17

05

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Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

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Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

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Atlassian Williams Racing

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+1:22,072

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Alexander Albon

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Alexander Albon

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