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So lief der Boxenstopp, der Kimi Antonelli den Madrid-Sieg sicherte

Mit Glück und schneller Reaktion beim Virtuellen Safety-Car in Madrid ergatterte Mercedes-Pilot Kimi Antonelli den Spanien-Sieg. Teamchef Toto Wolff verriet, wie der entscheidende Reifenwechsel lief.

Formel 1

Kimi Antonelli fuhr in Madrid unter Jubel seiner Crew zum Sieg
Kimi Antonelli fuhr in Madrid unter Jubel seiner Crew zum Sieg
Foto: XPB
Kimi Antonelli fuhr in Madrid unter Jubel seiner Crew zum Sieg
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Wenige Sekunden und eine Prise Glück oder Pech können in der Formel 1 Rennen entscheiden. So war es auch am Sonntag in Madrid beim Spanien-GP. Eine Boxenstopp-Phase veränderte für Pole-Mann Lando Norris (McLaren) und Verfolger Kimi Antonelli (Mercedes) alles: Bei einem Virtuellen Safety-Car früh im Rennen hatte Antonelli Glück und machte alles richtig – und Norris hatte Pech, verlor so den Sieg.

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3 entscheidende Sekunden

Mercedes reagierte blitzschnell, als sich in Runde 14/15 eine Möglichkeit für einen Strategie-Coup anbahnte. Vom Kommandostand mit Teamchef Toto Wolff, Strategieteam und Antonellis Renningenieur Peter «Bono» Bonnington bis hin zu Antonelli im Auto lief alles glatt. Wolff sagte nach dem Rennen: «Ich bin wirklich froh darüber, wie die Aktion gelaufen ist. Von dem Moment des ‚Auf geht’s‘ zu Bono und dann in Kimis Ohr waren es vielleicht drei Sekunden. Das war sehr positiv.»

Antonelli hatte nach dem Rennen verraten, dass er im letzten Drittel der Strecke bereits verlangsamt hatte, um sich die Chance auf einen Boxenstopp unter Virtuellem Safety-Car offen zu halten. Smart! Lance Stroll hatte mit einem Problem an den Bremsen in Kurve 20 anhalten müssen. Da war gerade Runde 14. Erst war Gelb, doch es deutete sich an, dass auf der engen Rennstrecke mindestens ein VSC nötig sein würde, um den Aston Martin sicher zu bergen. Und dass es schnell gehen würde. Der berechnete Zeitverlust für einen Boxenstopp unter VSC lag für den Madring bei minus 13 Sekunden statt minus 20 Sekunden. Mit vorausschauender Planung und schneller Kommunikation sicherte sich Mercedes den Vorteil: Antonelli verlangsamte, um zu Beginn einer VSC-Phase vorm Boxengasseneingang zu sein. Und holte das am Ende wieder raus. Er stoppte mit Zeitersparnis, während Lando Norris gerade vorbei war und in die Röhre schaute.

Im Artikel erwähnt

Als Zweiter im Glück

Die Stuttgarter profitierten dabei aber auch davon, nicht Führender zu sein. Wolff: «Dieses Mal war es ein Vorteil, als Zweiter auf der Strecke zu sein.» Lando Norris, zu diesem Zeitpunkt Erster, war nämlich zu Beginn der VSC-Phase gerade an der Boxengasseneinfahrt vorbei. Ihm hätte wohl auch kein Verlangsamen geholfen. Er kam entsprechend erst zum Ende der kurzen VSC-Phase zum Stopp, war der Gekniffene. Dazu ruckelte es dann auch noch bei seinem Reifenwechsel, er stand sieben statt wie üblich zwei Sekunden. So kam Antonelli vorbei – und fuhr schließlich zum Sieg.

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Das Timing war Pech für Norris und Glück für Antonelli. Wolff: «Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir es verdient haben. Es gab dieses Jahr so viele VSCs und Safety-Cars, die gegen uns liefen, daher ist es das erste Mal, dass sie zu unseren Gunsten waren.» Der Renngott war in Madrid offenbar Mercedes-Fan.

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:34:23,754

1:36,030

25

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+4,351

1:36,760

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+5,089

1:36,680

15

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+29,116

1:36,063

12

05

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+29,829

1:35,587

10

06

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

57

+1:26,746

1:36,846

8

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:34,281

1:37,321

6

08

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+1:35,839

1:37,226

4

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

56

+1 Runde

1:38,211

2

10

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