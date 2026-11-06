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Brasilien: Kimi Antonelli ehrt Ayrton Senna, diesen Helm trägt der Champion

Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli hat zu Beginn des GP-Wochenendes von Brasilien die Familie von Ayrton Senna getroffen. In Interlagos rückt der Mercedes-Fahrer mit einem besonderen Helm aus.

Formel 1

Mit diesem Helm fährt Kimi Antonelli in Brasilien
Mit diesem Helm fährt Kimi Antonelli in Brasilien
Foto: Instagram/KimiAntonelli
Mit diesem Helm fährt Kimi Antonelli in Brasilien
© Instagram/KimiAntonelli

Im Artikel erwähnt

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«Das bedeutet mir viel», meldet sich Formel-1-Champion Kimi Antonelli auf Instagram zu Wort. «Hier ist mein besonderer Helm fürs Wochenende. Eine Verneigung vor meinem Idol und vor Brasilien. Ich hoffe, ihr mögt das Design so sehr wie ich das tue.»

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Sennabrasil hat postwendend geantwortet: «Das ist solch eine schöne Ehrung! Wir wissen, wieviel Senna Dir bedeutet. Danke, dass du das mit uns teilst.»

Zahlreiche Senna-Fans haben inzwischen auf den Post reagiert und freuen sich, wie der neue Formel-1-Champion den unvergessenen Rennfahrer ehrt.

Im Artikel erwähnt

Kimi sagt: «Ich hatte mir seit längerem Gedanken über diesen Helm gemacht. Ich wollte etwas zu Ayrton und zu Brasilien machen, zumal es auch 35 Jahre her sind, dass Ayrton seinen Heim-GP erstmals gewinnen konnte. Von all meinen Sonder-Designs ist das gewiss einer der gelungensten.»

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Zum Beginn des GP-Wochenendes von Brasilien traf Kimi die Familie Senna und war hin und weg: «Das war hochemotional, diesen Tag werde ich nie vergessen. Ich bin der Familie sehr dankbar. Ich wäre am liebsten aus dem Lotus gar nicht mehr aussteigen, ich wollte jede Sekunde auskosten. Die Familie hätte netter nicht sein können und hat mir Orte gezeigt, wo Ayrton gerne Zeit verbracht hat. Zu wissen, dass Ayrton hier war, das hat mich tief bewegt.»

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Klar darf das Senna-S auf dem besonderen Helm nicht fehlen
Klar darf das Senna-S auf dem besonderen Helm nicht fehlen
Foto: Instagram/KimiAntonelli
Klar darf das Senna-S auf dem besonderen Helm nicht fehlen
© Instagram/KimiAntonelli
Witziges Detail: Schaltschema auf dem Helm
Witziges Detail: Schaltschema auf dem Helm
Foto: Instagram/KimiAntonelli
Witziges Detail: Schaltschema auf dem Helm
© Instagram/KimiAntonelli
Klar darf die Brasilien-Flagge nicht fehlen
Klar darf die Brasilien-Flagge nicht fehlen
Foto: Instagram/KimiAntonelli
Klar darf die Brasilien-Flagge nicht fehlen
© Instagram/KimiAntonelli

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Kimi Antonelli ist mit seiner Arbeit sehr zufrieden
Kimi Antonelli ist mit seiner Arbeit sehr zufrieden
Foto: Instagram/KimiAntonelli
Kimi Antonelli ist mit seiner Arbeit sehr zufrieden
© Instagram/KimiAntonelli

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