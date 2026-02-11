Bruckheimer bestätigt: 2. Teil von «F1 The Movie» mit Brad Pitt kommt

Mehrere Jahre arbeiteten Produzent Jerry Bruckheimer, Regisseur Jo Kosinski und Hollywood-Star Brad Pitt am jüngsten Motorsport-Film «F1 The Movie», und waren dabei immer wieder auch im GP-Fahrerlager unterwegs. Beraten wurden sie von keinem Geringeren als dem siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton, der seine Liebe zu Hollywood immer wieder zum Ausdruck gebracht hat.

Der Aufwand lohnte sich, der Streifen spielte mehrere Hundert Millionen Dollar ein und wurde auch bei den Oscar-Nominationen gleich in vier Kategorieren berücksichtigt. Deshalb dürften sich die wenigsten Zuschauer darüber wundern, dass bereits am zweiten Teil gearbeitet wird. Dies bestätigte Bruckheimer gegenüber «BBC».

Der US-Amerikaner bestätigte beim jährlichen Oscar-Mittagessen in Los Angeles am Dienstag: «Wir arbeiten an einer Fortsetzung.» Viele Details liess er sich aber nicht entlocken, so bleibt weiterhin unklar, wann der zweite Teil fertiggestellt werden soll und ob Hollywood-Liebling Pitt erneut in der Rolle von Sonny Hayes auftauchen wird. Bruckheimer erklärte lediglich, dass der Schauspieler «natürlich» bei den Casting-Entscheidungen mit einbezogen werde.

Über den ersten Teil sagt der 82-Jährige: «Es war ein langer Weg, bis der Film fertiggestellt war, da wir einige Streiks hatten. Aber letztlich hat der Film das Publikum auf der ganzen Welt begeistert. Ich habe noch nie zuvor mit Brad Pitt zusammengearbeitet, und es ist wirklich aufregend, dies zu tun.»

