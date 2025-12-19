Brüder Charlie und Oscar Wurz: 2026 werden sie «Japaner»

Karriereschub via Japan? Was Charlie und Oscar Wurz 2026 anstreben, haben schon einige Österreicher vor ihnen gemacht. So wurde Roland Ratzenberger als Toyota-Werkfahrer in Japan in der Formel 3000 und vor allem der Gruppe C in den frühen 1990er-Jahren ein Star, so absolvierte Robert Lechner 2000 ein Jahr in der japanischen Formel 3, und zuletzt war Lucas Auer 2019 in der Super Formula unterwegs.

Dass die Wurz-Brüder nun nach Japan «emigrieren» passiert auch aufgrund der exzellenten Verbindungen von Papa Alex zu Toyota. Beide kommen nun in die Nachwuchsförderung Toyotas. Charlie, in den vergangenen beiden Jahren in der Formel 3 unterwegs (gesamt-22. bzw. 13.) fährt die Super Formula nach einem erfolgreichen Test vor einer Woche in Suzuka für das neue Toyota-Team Goh, wobei erstmals der neue Bolide erprobt worden war.

«Charlies Fortschritte waren von Testeinheit zu Testeinheit erkennbar», lobte Teamchef Kazuhiro Ikeda. «Ich möchte mich bei Team Goh und Toyota Gazoo Racing herzlich für diese Chance bedanken», erklärte der 20-jährige Wurz. «Das Auto ist genauso beeindruckend, wie ich es von anderen Kollegen vernommen habe.»

Alex Wurz sagt über den ersten Test: «Charlie war nicht auf Zeitenjagd, sondern musste die Basisabstimmungen für das neue Auto und die Erfahrungen mit allen Details sammeln. Im ersten Sektor von Suzuka waren die Super-Formula-Autos fast gleich schnell wie die Formel 1.»

Ende Februar steht der allgemeine Vorsaisontest auf dem Programm. Die Rennsaison beginnt am 4./5. Oktober in Motegi. Team Goh wird nur ein Auto für Wurz einsetzen. Bemerkenswerteste Konkurrenten werden Rallye-Star Kalle Rovanperä (KCMG-Toyota) und Ex-Formel-E-Pilot Sascha Fenestraz (TOM’s Toyota) sein.

