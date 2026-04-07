Brundle zu Antonelli (Mercedes): «Als Russell würde ich mir Sorgen machen»

Wer hätte das vor der Formel-1-Saison 2026 gedacht? Nach drei GP-Wochenenden führt der 19-jährige Kimi Antonelli die WM an, als erster Italiener seit Giancarlo Fisichella 2005.

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Der langjährige Formel-1-Pilot Martin Brundle, renommierter GP-Experte bei der britischen Sky, hat sich über die Situation bei Mercedes Gedanken gemacht. Im Podcast «The F1 Show» sagt der 66-jährige Brite: «Als George Russell würde ich mir mehr Sorgen machen als vor der Saison.»

Martin Brundle Foto: XPB Martin Brundle © XPB

Brundle (158 Grands Prix, 9 Podestplätze, WM-Sechster 1992) weiter: «George hat all die harten Lehrjahre bei Williams durchlaufen und dort wohl ein, zwei Jahre mehr verbracht als es notwendig gewesen wäre. Er kam zu Mercedes, als deren Dominanz zu Ende ging. All das hat er geduldig ertragen.»

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«Nun sieht es so aus, als hätte Mercedes endlich wieder ein titelfähiges Auto. Zunächst sah es so aus, als hätte Russell die Oberhand, gegen alle Mercedes-Rivalen, aber auch gegen den jungen Kimi Antonelli.»

Thema der Woche WM-Leader Kimi Antonelli: Der Lehrling wird bei Mercedes zum Meister George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot. Mathias Brunner Weiterlesen

Brundle: «Russell muss zuerst diesen Teenager schlagen»

«Doch auf einmal muss er in der eigenen Box auf die andere Seite gucken und sich Gedanken machen wie: ‘Moment mal, es ist überhaupt nicht sicher, dass ich diesen Titel erringen kann. Dazu muss ich zuerst diesen Teenager schlagen.’ Und das muss er wirklich.»

«Das sind keine einfachen Zeiten für George Russell, und er muss jetzt Kimi Antonelli so behandeln als wäre der Lewis Hamilton zu dessen bester Phase. Antonelli ist auf dem Weg Richtung WM-Titel eine echte Hürde.»

Bezeichnend für Brundle: «Antonelli hatte in Australien im dritten Training einen Crash, aber das hat er abgestreift wie nichts und hat nachher eine sehr gute Leistung gezeigt. Das sagt für mich alles über die Qualitäten eines jungen Piloten.»

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