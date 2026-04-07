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Brundle zu Antonelli (Mercedes): «Als Russell würde ich mir Sorgen machen»

Mit seinem Sieg in Japan hat der 19-jährige Kimi Antonelli die WM-Führung an sich gerissen. Der langjährige Formel-1-Experte Martin Brundle sagt zu Mercedes: «Als Russell würde ich mir Sorgen machen.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

George Russell und Kimi Antonelli
George Russell und Kimi Antonelli
Foto: XPB
George Russell und Kimi Antonelli
© XPB

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Wer hätte das vor der Formel-1-Saison 2026 gedacht? Nach drei GP-Wochenenden führt der 19-jährige Kimi Antonelli die WM an, als erster Italiener seit Giancarlo Fisichella 2005.

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Der langjährige Formel-1-Pilot Martin Brundle, renommierter GP-Experte bei der britischen Sky, hat sich über die Situation bei Mercedes Gedanken gemacht. Im Podcast «The F1 Show» sagt der 66-jährige Brite: «Als George Russell würde ich mir mehr Sorgen machen als vor der Saison.»

Martin Brundle
Martin Brundle
Foto: XPB
Martin Brundle
© XPB

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Brundle (158 Grands Prix, 9 Podestplätze, WM-Sechster 1992) weiter: «George hat all die harten Lehrjahre bei Williams durchlaufen und dort wohl ein, zwei Jahre mehr verbracht als es notwendig gewesen wäre. Er kam zu Mercedes, als deren Dominanz zu Ende ging. All das hat er geduldig ertragen.»

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«Nun sieht es so aus, als hätte Mercedes endlich wieder ein titelfähiges Auto. Zunächst sah es so aus, als hätte Russell die Oberhand, gegen alle Mercedes-Rivalen, aber auch gegen den jungen Kimi Antonelli.»

Brundle: «Russell muss zuerst diesen Teenager schlagen»

«Doch auf einmal muss er in der eigenen Box auf die andere Seite gucken und sich Gedanken machen wie: ‘Moment mal, es ist überhaupt nicht sicher, dass ich diesen Titel erringen kann. Dazu muss ich zuerst diesen Teenager schlagen.’ Und das muss er wirklich.»

«Das sind keine einfachen Zeiten für George Russell, und er muss jetzt Kimi Antonelli so behandeln als wäre der Lewis Hamilton zu dessen bester Phase. Antonelli ist auf dem Weg Richtung WM-Titel eine echte Hürde.»

Bezeichnend für Brundle: «Antonelli hatte in Australien im dritten Training einen Crash, aber das hat er abgestreift wie nichts und hat nachher eine sehr gute Leistung gezeigt. Das sagt für mich alles über die Qualitäten eines jungen Piloten.»

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«Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat nach dem China-GP gesagt: ‘Kimi muss noch lernen und er wird Fehler machen.’ Das sehe ich auch so. Für mich bleibt daher George Russell WM-Favorit, denn es wird chaotische Rennen geben, auf nasser Bahn und mit Neustarts hinter dem Safety-Car und all dem, und dann wird sich die Erfahrung von Russell bezahlt machen.»

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