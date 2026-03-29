Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Brutaler Crash in Suzuka: Carlos Sainz kritisiert die FIA-Verantwortlichen

Im Japan-GP ereignete sich ein Unfall, bei dem sich Ollie Bearman verletzte. Nach dem Rennen fand Carlos Sainz klare Worte und betonte, dass die FIA auf die Warnungen der Fahrer hätte hören sollen.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Williams-Pilot Carlos Sainz sprach nach dem Japan-GP Klartext
Williams-Pilot Carlos Sainz sprach nach dem Japan-GP Klartext
Foto: Rew / XPB Images
Williams-Pilot Carlos Sainz sprach nach dem Japan-GP Klartext
© Rew / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der Crash von Ollie Bearman auf dem Suzuka Circuit hatte es in sich: Der junge Engländer flog in der 21. Runde ab, weil der vor ihm fahrende Alpine-Pilot Franco Colapinto eingangs der Spoon-Kurve deutlich langsamer war. Der Haas-Pilot wollte ausweichen und flog ab, als er mit 308 km/h unterwegs war. Er krachte mit 50 g in die Streckenbegrenzung und prellte sich dabei das rechte Knie. Er hatte Glück, dass er sich keine Brüche zugezogen hatte.

Werbung

Werbung

Für Carlos Sainz, der auch als einer der Direktoren der GP-Fahrervereinigung GPDA fungiert, war dies ein Grund zur Kritik an die Verantwortlichen des Sports. Der Spanier betonte im Gespräch mit «Sky Sports F1», dass die neue Motoren-Generation dafür sorge, dass die Fahrer mit grossen Speed-Unterschieden unterwegs sind, die gefährlich werden können. «Ich hoffe sehr, dass wir für Miami eine bessere Lösung finden werden, denn wir haben schon lange davor gewarnt, dass so etwas passieren könnte.»

Es sei angesichts der Tempo-Unterschiede nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sich ein solcher Unfall ereignet, ist sich der Williams-Pilot sicher. «Und ich bin mit dem, was wir bisher gemacht haben, nicht zufrieden. Hoffentlich finden wir eine Lösung, die solche grossen Unterschiede beim Tempo verhindern. Ich war überrascht, als uns gesagt wurde, man kümmere sich ums Quali und nicht um die Rennen, weil diese spannend seien. Denn als Fahrer haben wir immer wieder deutlich gemacht, dass das Problem auch im Rennen besteht. Wir haben davor gewarnt, dass es zu solchen Crashs kommen kann, und wir hatten Glück, dass da eine Auslaufzone war.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Man stelle sich vor, so ein Unfall passiert in Baku, Singapur oder Las Vegas, wo die Mauern sehr nah sind. Als GPDA haben wir die FIA gewarnt, dass es unter diesen Regeln zu solchen Unfällen kommen wird, und wir müssen bald etwas ändern, wenn wir das verhindern wollen», stellt Sainz, der das Rennen auf Platz 15 beendet hat, klar.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

25

02

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

53

+51,216

1:34,256

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  4. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  5. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien