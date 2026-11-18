Wochenlang hing in der Schwebe, wer 2027 an der Seite von Sergio Pérez für Cadillac ins Lenkrad greifen würde. Die Spekulationen waren hausgemacht – denn Teamchef Marcin Budkowski druckste um die Antwort herum, wer 2027 in den Cadillac-Rennwagen sitzt.

Werbung

Werbung

Nun ist klar: Nein, es wird nicht Esteban Ocon und auch nicht der Kalifornier Colton Herta – denn Cadillac hat Valtteri Bottas (spät) das Vertrauen ausgesprochen, die US-amerikanischen F1-Neulinge setzten also weiter auf die Erfahrung der beiden WM-Zweiten aus Mexiko und Finnland.

Cadillac teilt mit: «Wir können bestätigen, dass Valtteri Bottas für die Saison 2027 der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft weiterhin im Team bleiben wird. Die Ankündigung bietet Kontinuität und Stabilität, während Cadillac auf seiner ersten Saison aufbaut. Cadillac setzt seine langfristige Ambition fort, ein wettbewerbsfähiges Team an der Spitze des globalen Motorsports zu etablieren.»

«Valtteri bringt umfangreiche Formel-1-Erfahrung, technisches Know-how und eine Siegerrasse in das Team. Sein Feedback und seine Führung werden weiterhin die Entwicklung des Teams in seinen Betrieben in Silverstone, Indianapolis und Charlotte unterstützen.»

Werbung

Werbung

Seitenhieb des zehnfachen GP-Siegers Valtteri Bottas (WM-Zweiter 2019 und 2020): «Wen immer es betrifft – ich bleibe! Ich freue mich darauf, diese Reise mit Cadillac bis 2027 fortzusetzen. Wir wussten, dass der Aufbau eines neuen Formel-1-Teams von Grund auf nicht einfach sein würde, aber genau das macht diese Herausforderung so besonders.»

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Las Vegas: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 22.11.2026 - 07:30

«Wir haben die Grundlagen gelegt, wir lernen und verbessern uns, und es kommt noch viel mehr, ich bin hungrig nach mehr, und ich glaube an das, was wir gemeinsam aufbauen. Unsere Geschichte hat gerade erst begonnen.»

Dan Towriss, CEO des Cadillac Formula 1 Teams: «Valtteris Erfahrung, Perspektive und Engagement sind wichtige Stärken für unser Team. Diese Kontinuität gibt uns eine starke Grundlage, während wir das Team weiterentwickeln und auf unsere Ambitionen in der Formel 1 hinarbeiten. Am Vorabend des GP von Las Vegas freut sich das gesamte Team, dass Valtteri bis 2027 zusammen mit Checo an Bord ist, und wir freuen uns auf die nächste Etappe unserer gemeinsamen Reise.»

«Ersatz- und Testfahrer werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.» Wir dürfen vorwegnehmen: Ersatzfahrer wird IndyCar-Star Colton Herta, Test- und Nachwuchsfahrer der New Yorker Ugo Ugochukwu (Formel-3-Champion 2026).

Werbung