Cadillac bestätigt: Zhou Guanyu dritter Mann neben Bottas und Pérez

Das Formel-1-Team Cadilla bestätigt am 5. Januar die Verpflichtung von Zhou Guanyu als Reservefahrer für 2026. Zhou verstärkt das Fahreraufgebot, zu dem Valtteri Bottas – mit dem Guanyu bereits während seiner Zeit bei Alfa Romeo und Kick Sauber zusammenfuhr – und Checo Pérez gehören, sowie Testfahrer Colton Herta, der 2026 in der Formel 2 für Hitech an den Start gehen wird, mit dem Ziel, 2027 Grands Prix zu fahren.

Der in Shanghai geborene Zhou, Chinas erster und bisher einziger Formel-1-Fahrer, bringt einen grossen Erfahrungsschatz mit. Seine Formel-1-Karriere mit 68 Rennen begann 2022 bei Alfa Romeo, für die er drei Punkte erzielte, darunter bei seinem Debüt beim Grossen Preis von Bahrain.

Nachdem er sich schnell einen Ruf als solider Teamplayer erworben hatte, fuhr er auch 2023 für das Team und holte ebenfalls drei Punkte. Zhou blieb dem Team auch nach dessen Umbenennung in Kick Sauber im Jahr 2024 treu und erzielte beim Grossen Preis von Katar seine einzigen Punkte des Jahres.

Der 26-Jährige bringt zudem wertvolle Erfahrung aus seiner Zeit bei der Scuderia Ferrari mit, die Cadillac mit Antriebseinheit und Getriebe beliefern wird.

Zhou absolvierte 2025 als Reservefahrer verschiedene Trainingsprogramme an der Rennstrecke, im Simulator und im Rahmen des Testing of Previous Cars (TPC) für die italienische Marke und sammelte so relevante und aktuelle Erfahrung für seine neue Rolle bei Cadillac.

Bereits als Nachwuchsfahrer galt Zhou als vielversprechendes Talent. In drei Jahren in der Formel 2 erreichte er 20 Podiumsplätze, darunter fünf Siege. 2021 belegte er den dritten Platz in der Gesamtwertung und gewann die F3-Asienmeisterschaft mit vier Siegen und fünf Pole-Positions. Er kann Siege in der hoch angesehenen Formel-3-Europameisterschaft und der italienischen Formel-4-Meisterschaft vorweisen, in der er 2015 den zweiten Platz belegte.

Zhou Guanyu sagt: „Ich freue mich sehr, dem Cadillac Formula 1 Team als Ersatzfahrer vor dessen Formel-1-Debüt beizutreten. Dies ist eines der aufregendsten neuen Projekte, die der Motorsport je gesehen hat.»

«Ich habe viele Jahre in verschiedenen Funktionen mit Graeme Lowdon und Valtteri Bottas zusammengearbeitet, daher fühlt sich der Beitritt zum Team wie ein Wiedersehen mit der Familie an. Durch meine jüngsten Erfahrungen auf der Rennstrecke und in der Fahrzeugentwicklung bin ich überzeugt, dass ich dem Cadillac Formula 1 Team einen Mehrwert bieten kann, und ich freue mich darauf, sie bestmöglich zu unterstützen.“

Teamchef Graeme Lowdon: „Unser Auswahlverfahren für einen Ersatzfahrer war genauso gründlich wie die Suche nach unseren Rennfahrern. Wir suchten einen Kandidaten mit aktueller Formel-1-Fahrerfahrung, der bereit ist, hart im Team zu arbeiten und die Herausforderungen der Fahrzeugentwicklung während der Saison versteht. Zhou erfüllt diese Kriterien perfekt. Er wird eine Bereicherung für uns sein, wenn wir 2026 in die Formel 1 einsteigen, und wir freuen uns darauf, ihn als festen Bestandteil unseres Teams zu haben.“