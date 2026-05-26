Cadillac: Valtteri Bottas beobachtet positive Veränderungen

Beim US-Neuling Cadillac wartet man auch am fünften Rennwochenende weiter auf den ersten Punkt in der noch jungen Geschichte des neuen Teams. Valtteri Bottas kam als 16. ins Ziel, ging leer aus – konnte aber positive Entwicklungen beobachten, auch wenn die sich noch nicht merklich im Tempo niederschlagen. Bottas hatte vier Runden Rückstand auf Sieger Kimi Antonelli.

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Valtteri Bottas nach dem Kanada-GP: «Ein langer und harter Tag da draußen. Wir hatten wirklich große Probleme mit der Balance. Wir konnten das Übersteuern während des gesamten Rennens in keiner Weise beheben, was das größte Problem war und etwas, das wir untersuchen müssen.» In Montreal kam für Bottas noch eine Kleinigkeit dazu: Eine 5-Sekunden-Zeitstrafe bremste ihn aus. Die bekam er für 80,1 km/h statt der erlaubten 80 km/h in der Boxengasse. Bitter!

Verbesserungen in mehreren Bereichen

Der finnische Vizeweltmeister: «Was das Ergebnis angeht, sehen wir vielleicht manchmal nicht so viel Fortschritt, aber es kommt nicht nur aufs Tempo des Autos an, da wir auch in allen anderen Bereichen weiterhin Verbesserungen erzielt haben. Wir kommen Schritt für Schritt voran und wussten immer, dass es Zeit brauchen würde. Das nächste Rennen findet in zwei Wochen statt, also können wir hoffentlich einen weiteren Schritt nach vorne machen.» Dann wird in Monaco gefahren, also der Wahlheimat vieler Fahrer, auch von Valtteri Bottas.

«Unser bisher wettbewerbsfähigstes Wochenende»

Auch Teamchef Graeme Lowdon sieht positive Entwicklungen: «Selbst schwierige Rennen können nützliche Erkenntnisse liefern, und genau das nehmen wir aus diesem Wochenende mit. Insgesamt war es unser bisher wettbewerbsfähigstes Wochenende. Wir haben einige weitere Upgrades eingeführt, die uns einen weiteren Leistungssprung gebracht haben, und wir konnten im Mittelfeld mithalten.»

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Bitter allerdings: Bottas-Kollege Sergio Perez schied mit einer kaputten Vorderradaufhängung komplett aus, konnte also auch keine Punkte holen. Lowdon: «Operativ wissen wir, wo wir uns verbessern müssen, aber alles, was wir tun, machen wir zum ersten Mal. Wir werden uns damit befassen, wenn wir in die europäische Saison starten. Monaco stellt eine ganz andere Herausforderung dar als alles, was wir bisher gesehen haben, also werden wir eine Nachbesprechung abhalten, uns neu formieren und noch stärker zurückkommen.»