Cadillac von Pérez/Bottas: So debütieren US-Amerikaner in Formel-1-WM

Rund 130 Millionen Sport-Fans gönnen sich den Super Bowl, das Finale im American Football, dieses Mal duellierten sich die Seattle Seahawks und die New England Patriots, dies im Levi’s-Stadion von Santa Clara bei San Francisco (Kalifornien).

Vor 130 Millionen Fans

Aus motorsportlicher Sicht wählte Cadillac für sein Formel-1-Team eine Bühne im Format XXL: Im Rahmen eines Werbespots haben die Amerikaner enthüllt, in welchen Farben ihr GP-Rennwagen auf die Bahn gehen wird, am Lenkrad sitzen der Mexikaner Sergio Pérez und der Finne Valtteri Bottas. Gleichzeitig mit der Werbung beim Super Bowl wurde der Spot auch auf dem YouTube-Kanal von Cadillac gezeigt.

Die Autos sind von den zwei Seiten unterschiedlich, mal weiss Foto: Cadillac Die Autos sind von den zwei Seiten unterschiedlich, mal weiss © Cadillac

In einer ersten Stellungnahme teilt das Cadillac Formula 1 Team mit: «Das Cadillac Formel 1® Team hat heute das Design seines ersten Formel 1-Rennwagens enthüllt – ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg des Teams zur weltweit elitärsten Motorsportmeisterschaft. Das auffällige Weiss-Schwarz-Design wird vom amerikanischen Team während der gesamten Saison 2026 eingesetzt, wenn es als elftes Team seinen lang erwarteten Einstand in der Formel 1 gibt.»

... von der anderen Seite schwarz Foto: Cadillac ... von der anderen Seite schwarz © Cadillac

Kurz nachdem der Werbespot im Fernsehen ausgestrahlt wurde, wurde eine Nachbildung des ersten Cadillac F1-Autos auf dynamische Weise am Times Square, dem belebtesten Ort der USA, enthüllt und bot den Fans so einen Blick aus erster Reihe auf das Farbdesign.

Das Design wurde in der Nacht auf den 9. Februar vorgestellt Foto: Cadillac Das Design wurde in der Nacht auf den 9. Februar vorgestellt © Cadillac

Der Cadillac Formel 1® Teamwagen ist zweifarbig gestaltet, mit einer schwarzen und einer weissen Seite. Der Farbverlauf, der selbst im Stand Geschwindigkeit suggeriert, besteht tatsächlich aus sich wiederholenden Cadillac-Chevrons: eine subtile Hommage an die Mitinhaberschaft von General Motors und das ikonische Cadillac-Symbol.

Unter Rückgriff auf filmisches Handwerk und musikalische Zurückhaltung wurde der Lackierungs-Enthüllungsfilm von Sam Piling inszeniert, dessen Werk dafür bekannt ist, einfache Ideen in haptische, eindrucksvolle Bildaussagen zu verwandeln, und von Max Richter, einem der einflussreichsten zeitgenössischen Komponisten weltweit, vertont. Die Lackierung nutzt Asymmetrie als bewusstes Designprinzip: eine Yin-und-Yang-Balance, ausgedrückt durch schroffe Schwarz-Weiß-Kontraste, in der Durchsetzungsvermögen, Entschlossenheit und Leistung auf Streben, Optimismus und Ambition treffen.

Detailaufnahme der neuen Lackierung Foto: Cadillac Detailaufnahme der neuen Lackierung © Cadillac

Dan Towriss, CEO des Cadillac F1-Teams: „Dieses Design ist weit mehr als nur ein Anstrich; es repräsentiert, wer wir sind und was wir in die Formel 1 einbringen. Jedes Detail ist bewusst gewählt: mutig, modern und unverkennbar amerikanisch, während es das Erbe und die Präzision würdigt, die diesen Sport ausmachen. Unsere erste Rennlackierung ausgerechnet während des Super Bowl und im Herzen des Times Square zu enthüllen, ist eine Möglichkeit, unsere Identität an der Schnittstelle von Leistung, Kultur und Unterhaltung der Welt vorzustellen und mit Fans auch abseits der Rennstrecke in Verbindung zu treten.“

GM-Chef Mark Reuss: "Die Enthüllung unseres offiziellen Rennanstrichs ist ein Meilenstein auf einer Reise, die vor Jahren begann – von der Qualifikation für einen Startplatz über den Aufbau eines erstklassigen Teams bis hin zur Entwicklung eines Formel-1-würdigen Rennwagens. Die Dynamik steigt an, Richtung Melbourne und unseres Debüts beim Großen Preis. Für GM repräsentiert dieser Rennwagen die amerikanische Innovationskraft, den Pioniergeist und den Stolz, die wir auf die globale Bühne der Formel 1 bringen wollen."

Der Wagen von oben Foto: Cadillac Der Wagen von oben © Cadillac