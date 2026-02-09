Cadillac von Pérez/Bottas: So debütieren US-Amerikaner in Formel-1-WM
Im Rahmen des US-amerikanischen American Football-Finales Super Bowl hat der Formel-1-Rennstall Cadillac gezeigt, in welcher Lackierung die Autos von Sergio Pérez und Valtteri Bottas ausrücken.
Rund 130 Millionen Sport-Fans gönnen sich den Super Bowl, das Finale im American Football, dieses Mal duellierten sich die Seattle Seahawks und die New England Patriots, dies im Levi’s-Stadion von Santa Clara bei San Francisco (Kalifornien).
Aus motorsportlicher Sicht wählte Cadillac für sein Formel-1-Team eine Bühne im Format XXL: Im Rahmen eines Werbespots haben die Amerikaner enthüllt, in welchen Farben ihr GP-Rennwagen auf die Bahn gehen wird, am Lenkrad sitzen der Mexikaner Sergio Pérez und der Finne Valtteri Bottas. Gleichzeitig mit der Werbung beim Super Bowl wurde der Spot auch auf dem YouTube-Kanal von Cadillac gezeigt.
In einer ersten Stellungnahme teilt das Cadillac Formula 1 Team mit: «Das Cadillac Formel 1® Team hat heute das Design seines ersten Formel 1-Rennwagens enthüllt – ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg des Teams zur weltweit elitärsten Motorsportmeisterschaft. Das auffällige Weiss-Schwarz-Design wird vom amerikanischen Team während der gesamten Saison 2026 eingesetzt, wenn es als elftes Team seinen lang erwarteten Einstand in der Formel 1 gibt.»
Kurz nachdem der Werbespot im Fernsehen ausgestrahlt wurde, wurde eine Nachbildung des ersten Cadillac F1-Autos auf dynamische Weise am Times Square, dem belebtesten Ort der USA, enthüllt und bot den Fans so einen Blick aus erster Reihe auf das Farbdesign.
Der Cadillac Formel 1® Teamwagen ist zweifarbig gestaltet, mit einer schwarzen und einer weissen Seite. Der Farbverlauf, der selbst im Stand Geschwindigkeit suggeriert, besteht tatsächlich aus sich wiederholenden Cadillac-Chevrons: eine subtile Hommage an die Mitinhaberschaft von General Motors und das ikonische Cadillac-Symbol.
Unter Rückgriff auf filmisches Handwerk und musikalische Zurückhaltung wurde der Lackierungs-Enthüllungsfilm von Sam Piling inszeniert, dessen Werk dafür bekannt ist, einfache Ideen in haptische, eindrucksvolle Bildaussagen zu verwandeln, und von Max Richter, einem der einflussreichsten zeitgenössischen Komponisten weltweit, vertont. Die Lackierung nutzt Asymmetrie als bewusstes Designprinzip: eine Yin-und-Yang-Balance, ausgedrückt durch schroffe Schwarz-Weiß-Kontraste, in der Durchsetzungsvermögen, Entschlossenheit und Leistung auf Streben, Optimismus und Ambition treffen.
Dan Towriss, CEO des Cadillac F1-Teams: „Dieses Design ist weit mehr als nur ein Anstrich; es repräsentiert, wer wir sind und was wir in die Formel 1 einbringen. Jedes Detail ist bewusst gewählt: mutig, modern und unverkennbar amerikanisch, während es das Erbe und die Präzision würdigt, die diesen Sport ausmachen. Unsere erste Rennlackierung ausgerechnet während des Super Bowl und im Herzen des Times Square zu enthüllen, ist eine Möglichkeit, unsere Identität an der Schnittstelle von Leistung, Kultur und Unterhaltung der Welt vorzustellen und mit Fans auch abseits der Rennstrecke in Verbindung zu treten.“
GM-Chef Mark Reuss: "Die Enthüllung unseres offiziellen Rennanstrichs ist ein Meilenstein auf einer Reise, die vor Jahren begann – von der Qualifikation für einen Startplatz über den Aufbau eines erstklassigen Teams bis hin zur Entwicklung eines Formel-1-würdigen Rennwagens. Die Dynamik steigt an, Richtung Melbourne und unseres Debüts beim Großen Preis. Für GM repräsentiert dieser Rennwagen die amerikanische Innovationskraft, den Pioniergeist und den Stolz, die wir auf die globale Bühne der Formel 1 bringen wollen."
Graeme Lowdon, Teamchef des Teams, fügte hinzu: „Ich bin unheimlich stolz darauf, die Farben unseres Formel-1-Boliden für 2026 zu enthüllen. Wir sind ein Team, das auf mutige Ambitionen und Führungsstärke in der Innovation aufgebaut ist – Werte, die wir heute unter Beweis gestellt haben, indem wir eines der kulturell bedeutendsten Sportereignisse der Welt auf eine Weise genutzt haben, wie es noch keine Formel-1-Mannschaft zuvor getan hat.“
