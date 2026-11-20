Die FIA hat am Abend des 20. November bestätigt: Der technische Rahmen für die Formel-1-Antriebseinheit ab 2030 wurde einstimmig vereinbart zwischen der Autosport-Weltverband, Formula One Management (FOM), den Teams und den Herstellern der Formel-1-Antriebseinheiten.

Werbung

Werbung

Es handelt sich ab 2030 um einen 2,1-Liter-turboaufgeladenen V8. Das übergeordnete Ziel besteht darin, eine Antriebseinheit zu liefern, die viel weniger komplex, leichter und kostengünstiger ist als die aktuellen Antriebseinheiten. Es wird eine begrenzte Hybridisierung, relevante und nachhaltige Technologie bieten, mit dem Ziel, Angriffs-orientierten Sport zu fördern und einen Klang, der bei den Fans Resonanz findet.

Zusätzlich ist geplant, die V8-Antriebseinheit mit einem Chassis zu kombinieren, das ebenfalls leichter, agiler ist und einen grösseren Schwerpunkt auf Fahrgeschick und guten Sport legt.

Der nächste Schritt besteht darin, dem FIA-Weltmotorsportrat bei der Sitzung nächsten Monat in Shanghai einen endgültigen Regulierungsrahmen für 2030 vorzulegen.

Werbung

Werbung

Dazu eine Anmerkung: Für richtig guten Sound hätte man den Turbo verbannen müssen, doch das wollten einige Motorhersteller nicht. Ebenso lehnten es die heutigen Hersteller ab, auf Hybridtechnik zu verzichten.

Rückkehr zum V8 also ja, Rückkehr zum alten V8-Saugmotor-Sound, nein.

Der HGy

Für General Motors kommt die Entscheidung zur Unzeit. Die US-Amerikaner hatten geplant, ab 2029 mit der eigenen Antriebseinheit (nach heutigem Reglement) zu kommen. Hätten sie daran festgehalten, wären das Millionen und Millionen von Investitionen gewesen für nur eine Saison. Natürlich ist das völlig unsinnig.

Werbung

Werbung

Dan Towriss, Geschäftsleiter des Cadillac-Rennstalls, hat einen Kurswechsel bestätigt: Kein 1,6-Liter ab 2029, dafür ein Jahr lang weiter Kunde von Ferrari, dann Umstellung auf den V8 ab 2030.

Die Entscheidung der FIA zum V8-Motor für 2030 kostet General Motors Millionen. Towriss hat bestätigt, dass der Aufbau der eigenen Motorenabteilung 155 Millionen Dollar verschlungen hat. Er hat nicht gesagt, wie viele Millionen in die Planung eines 1,6-Liters geflossen sind, der nun gar nicht kommt.

Zahlreiche Prototypen dieser Triebwerke sollen bei GM bereits auf den Prüfständen laufen, dies in einem neuen Rennmotorenwerk bei Concord (North Carolina/USA), wo mehr als 300 Fachkräfte arbeiten.