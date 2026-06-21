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Carlos Sainz: Kurioser Vorschlag für «echte Fahrer-WM in der Formel 1»

Wer in der Formel 1 nicht im richtigen Auto sitzt, hat keine Titel-Chance. Das weiss auch Carlos Sainz, der unlängst eine Idee äusserte, wie jeder Fahrer die gleichen Chancen auf den Titel haben kann.

Formel 1

Carlos Sainz würde gerne die Chancengleichheit in der Formel 1 verbessern
Carlos Sainz würde gerne die Chancengleichheit in der Formel 1 verbessern
Foto: Bearne / XPB Images
Carlos Sainz würde gerne die Chancengleichheit in der Formel 1 verbessern
© Bearne / XPB Images

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Die Formel-1-Stars wissen: Wer in der Königsklasse erfolgreich sein will, muss über das richtige Material verfügen. Deshalb ist auch schon vor dem Saisonstart klar, dass viele gar nicht erst um den WM-Titel kämpfen können. Denn sie sitzen nicht im richtigen Auto, um eine Chance auf den Gesamtsieg wahrnehmen zu können.

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Das lässt sich aber ändern, wenn man andere Regeln einführt, ist sich Carlos Sainz sicher. Der Spanier, der bereits 236 GP-Starts bestritten hat, erklärte im Gespräch mit «Mundo Deportivo», wie das aussehen könnte. Der 31-Jährige aus Madrid verriet: «Ich habe mir immer vorgestellt, wie es wäre, wenn die Teams und Fahrer voneinander getrennt antreten – aber das wird wohl nie passieren, oder?»

«Ich habe mir schon immer eine Serie vorgestellt, in der es 20 Rennen gibt und jeder Fahrer in jedem Auto zwei Mal antritt. Der Fahrer ist also Teil der Formel 1, nicht Teil eines Rennstalls. Er ist sozusagen ein Kunde, der von der Formel 1 engagiert wird, um die GP-Autos zu fahren», erläuterte der vierfache GP-Sieger seine Idee.

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Gleiche WM-Chance für alle GP-Stars

«So hätte ich die Chance, zwei Rennen für Williams, zwei für Mercedes, zwei für Ferrari zu fahren. Alle Fahrer hätten genau die gleichen Chancen, die Weltmeisterschaft zu gewinnen», fügte Sainz an. «Das wäre die Fahrer-Weltmeisterschaft, und die Punkte, die man für das jeweilige Team holt, würden für die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft zählen.»

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«Auf diese Weise würde man die Teams vollständig von den Fahrern trennen, und so hätte man eine echte Fahrer-Weltmeisterschaft und eine echte Konstrukteurs-Weltmeisterschaft», ergänzte der Williams-Pilot, der es in den bisherigen sieben Grands Prix nur drei Mal – jeweils als Neunter – in die Punkte geschafft hat. Damit belegt der frühere Ferrari-Pilot derzeit den 14. Zwischenrang in der Fahrer-Wertung.

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