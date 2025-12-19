Carlos Sainz: Liebesbrief an die ganze Williams-Mannschaft

Die Formel 1 ist ein besonderer Sport, denn er vereint zwei Dinge, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören: Die GP-Stars sind auf der Strecke Einzelkämpfer, jeder schaut für sich selbst und ist auf den eigenen Vorteil bedacht. Doch hinter jedem Piloten stehen Hunderte von Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass er mit dem richtigen Material ausgerüstet ist, um Erfolge einzufahren. Ohne Teamwork wäre der Rennbetrieb gar nicht möglich.

Entsprechend oft betonen die Fahrer, wie sehr sie ihrem Team danken, wenn sie einen Erfolg erzielt haben. Und Carlos Sainz nutzte den Start der Winterpause, um diese Dankbarkeit mit einem Liebesbrief und Geschenke an die ganze Mannschaft zum Ausdruck zu bringen. Der Spanier, der sein Ferrari-Cockpit unfreiwillig räumen musste, um Platz für Star-Verpflichtung Lewis Hamilton zu schaffen, entschied sich nach reiflicher Überlegung für den Wechsel zu Williams.

Und mit dem Team aus Grove konnte er in diesem Jahr zwei Podest-Erfolge feiern. Er selbst wurde WM-Neunter, sein Team schaffte es in der Konstrukteurswertung auf den fünften Platz. Der 31-Jährige aus Madrid hat sich mit einem lieben Brief an seine neue Arbeitsfamilie gewendet, diesen bekamen die Williams-Mitarbeiter zusammen mit Geschenken. Ein Foto des Schreibens machte in den sozialen Medien die Runde und offenbarte, was der vierfache GP-Sieger nach seiner ersten Saison in Blau zu sagen hatte.

«Zum Abschluss dieser bemerkenswerten ersten gemeinsamen Saison möchte ich jedem Einzelnen von euch meinen aufrichtigen Dank für den unglaublichen Empfang aussprechen, den ich seit meinem ersten Tag in Grove erfahren habe. Ich wusste, dass ich einem ganz besonderen Team beitreten würde, aber unser erstes gemeinsames Jahr hat alle meine Erwartungen übertroffen. Dieser speziell gestaltete Print ist eine kleine Geste der Wertschätzung, und ich hoffe, dass er als Erinnerung an das dient, was wir gemeinsam im Jahr 2025 erreicht haben.»

«Dank eures Engagements und eurer Hingabe konnten wir unser ehrgeizigstes Ziel, den fünften Platz in der Konstrukteurswertung zu erobern, erreichen, während wir gleichzeitig mit den Podestplätzen in Baku und Katar sowie dem Sprint-Podest in Austin auch ein bisschen Spass hatten. Diese Highlights sind nicht mein Verdienst, sondern das direkte Ergebnis eurer Bemühungen und unserer Teamarbeit, und ich hoffe wirklich, dass ihr genauso stolz wie ich auf jeden Punkt seid, den wir erzielt haben», heisst es weiter.

Sainz betont auch: «Wir haben eine solide Grundlage für die kommende Saison geschaffen, und ich kann es kaum erwarten, wieder Rennen zu fahren. Aber es liegt noch ein langer Weg vor uns, bevor wir unser ultimatives Ziel erreichen, dieses Team wieder in die Erfolgsspur zu bringen, wo es auch hingehört.»