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Carlos Sainz nach peinlichem Crash: «Muss nicht mit Oscar Piastri reden»

Carlos Sainz kollidierte in Ungarn mit Oscar Piastri, als der McLaren-Star den Williams-Piloten überrunden wollte. Dafür kassierte der Spanier eine Strafe. Entschuldigt hat er sich bisher nicht.

Formel 1

Carlos Sainz findet es unnötig, den Crash mit Oscar Piastri zu besprechen
Carlos Sainz findet es unnötig, den Crash mit Oscar Piastri zu besprechen
Foto: Rew / XPB Images
Carlos Sainz findet es unnötig, den Crash mit Oscar Piastri zu besprechen
© Rew / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Oscar Piastri erlebte auf dem Hungaroring einen GP zum Vergessen: Der Australier schaffte es, das Rennen anzuführen, doch beim Versuch, Carlos Sainz zu überrunden, gab es eine unliebsame Berührung zwischen dem Duo, und Piastri war sich hinterher sicher, dass diese ihm den Sieg im Rennen gekostet hat, das vor den Toren von Budapest ausgetragen wurde. Für den McLaren-Pechvogel kam es noch schlimmer, er fiel schliesslich mit Getriebeschaden aus.

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Sainz, der vor der Kollision mit Fernando Alonso um Platz 17 kämpfte, bekam eine 5-sec-Zeitstrafe fürs Verursachen der Kollision aufgebrummt und kam mit zwei Runden Rückstand auf Sieger Lando Norris als Achtzehnter ins Ziel. Natürlich wurde er nach dem Fallen der Zielflagge auf den peinlichen Crash angesprochen, und er erklärte: «Ehrlich gesagt, tut es mir Leid für Oscar, aber ich denke, ich habe eine wirklich gute Entschuldigung für das, was passiert ist.»

Der Spanier fuhr fort: «Ich weiss nicht, ob er nicht auch etwas vorsichtiger hätte sein müssen, da er im Kampf um einen Podestplatz war, er hätte sich etwas besser positionieren können, denn wir hatten auch all diese Probleme mit den blauen Flaggen, aber es ist auf jeden Fall eine Schande. Ich habe die fünf Strafsekunden hingenommen, damit komme ich klar, es ist mir egal, wenn ich um Platz 18 kämpfe. Aber es ist, wie es ist.» Damit sprach er einen Systemfehler an, der dafür sorgte, dass die blauen Flaggen ständig gezeigt wurden, die Anzeige auf dem Lenkrad, die einem Fahrer mitteilt, dass diese für ihn gezeigt werden, funktionierte aber offensichtlich nicht.

Im Artikel erwähnt

Carlos Sainz findet: Kein Gesprächsbedarf

Das Gespräch suchte er nach dem Rennen nicht mit dem Rennfahrer aus Melbourne, der klare Worte für den Crash fand. Sainz erklärte auf die Frage, ob er die Szene mit Piastri besprechen werde: «Nein, das brauche ich nicht. Es ist ein normaler Rennzwischenfall, und er wird wahrscheinlich verstehen, was passiert ist. Er ist auch nicht meinetwegen ausgefallen, es war also nur ein Kontakt, und ich bin froh, dass es sein Rennen nicht zu sehr gestört hat, aber es ist hart, wenn wir alle diese Probleme haben.»

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Und der 31-Jährige aus Madrid schilderte: «Ich hatte keine Ahnung, dass ich überrundet werde, hinzu kam, dass ich ein hartes Duell mit Fernando austrug, weil ich versuchte, in der Kurve an ihm vorbeizukommen, und ich hatte einfach nicht erwartet, dass Oscar dort ist.» Er räumte zwar noch ein: «Eine etwas bessere Kommunikation wäre sicherlich hilfreich gewesen, aber gleichzeitig war es einfach so eine Sache, die im Rennen einfach passiert. Ich wusste, dass es ein Problem mit dem System gab, und es war schwierig, die blauen Flaggen zu beachten. Aber wir müssen natürlich einfach schneller werden, sodass wir gar nicht erst überrundet werden.»

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