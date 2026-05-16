Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Carlos Sainz über neue Formel-1-Strecke: «Das hätte ich nicht gedacht»

Carlos Sainz darf sich in diesem Jahr über sein Heimspiel in Madrid freuen. Der Williams-Pilot durfte auf dem Madring die ersten Runden drehen. Danach verriet der Spanier, was ihn überrascht hat.

Formel 1

Carlos Sainz hatte viel Spass auf dem Circuito de Madring
Carlos Sainz hatte viel Spass auf dem Circuito de Madring
Foto: F1
Carlos Sainz hatte viel Spass auf dem Circuito de Madring
© F1

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Anfang September steht für Carlos Sainz ein ganz besonderes Rennwochenende an: Zum ersten Mal wird die Formel 1 auf dem Circuito de Madring in Madrid ein Rennen bestreiten. Das Rennen wird als Grosser Preis von Spanien ausgetragen, dieser fand bisher auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt. Das Rennen vor den Toren der Metropole Barcelona findet bereits im Juni statt, diesmal als grosser Preis von Barcelona-Catalunya.

Werbung

Werbung

Um die 5,4 km lange Strecke in Madrid gab es schon viele Diskussionen. Erst gab es Widerstand von Anwohnern und Umweltschützern gegen den Besuch der Königsklasse, dann hiess es, dass die Arbeiten nicht rechtzeitig fertig werden würden. Doch die Formel-1-Verantwortlichen versichern: Das Rennen wird wie geplant stattfinden.

Ein Meilenstein wurde bereits erreicht, denn Carlos Sainz durfte die ersten Runden auf der 22 Kurven umfassenden Piste drehen, die Ende Monat von den FIA-Experten inspiziert werden wird. In einem Video, das die Formel 1 veröffentlicht hat, sagt der Spanier zu seiner Ausfahrt, die er in einem Mustang unternahm: «Ich habe das wirklich genossen. Es hat mich daran erinnert, wie viel Spass es macht, in einem Auto auf einer neuen Piste auszurücken.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Ganz ehrlich, es ist beachtlich, ich habe nicht damit gerechnet, so viel Spass zu haben, ich hätte nicht gedacht, dass es ein so fliessender Kurs ist, der so breit ist. Hier kann man es richtig krachen lassen, besonders in diesem offenen Abschnitt. Mir wurde erst da klar, wie schnell wir waren. Wenn wir hier schon so schnell sind, stellt dir vor, wie es im Formel-1-Auto sein wird», schwärmte der 31-Jährige.

Werbung

Werbung

Auf die Frage, was ihm an der Strecke am besten gefallen habe, erklärte Sainz: «Du hast hier zwei ganz unterschiedliche Streckenabschnitte, erst ist es sehr eng, im Stil eines Strassenkurses, dann kommt plötzlich eine blinde Kurve, in der du nicht siehst, was kommt. Und dann öffnet sich die Strecke und es ist, als würdest du durch einen Bildschirm in eine neue Welt steigen.»

Der vierfache GP-Sieger ist sich sicher: Das Überholen sollte auf dem neuen Kurs im Formel-1-Auto möglich sein. «Du hast zwei lange Geraden, die viele Chancen zum Vorbeiziehen liefern, vor allem mit der neuen Auto-Generation, in der die Energie gut eingeteilt werden muss. Aber auch im gewundeneren Teil gibt es Stellen, an denen man überholen kann.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

100

2

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

80

3

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

59

4

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

51

5

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

51

6

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

43

7

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

26

8

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

17

9

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

16

10

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

10

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  4. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM