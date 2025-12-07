Formel 1 • Neu
Carlos Sainz über Weltmeister Lando Norris: «Blieb sich stets selbst treu»
Der neue Formel-1-Weltmeister Lando Norris erhielt viele Glückwünsche in Abu Dhabi – auch von seinem früheren McLaren-Teamkollegen Carlos Sainz, der viele nette Worte für den Briten fand.
Zwei Jahre lang traten Carlos Sainz und Lando Norris Seite an Seite im McLaren-Renner in der Formel 1 an, und die beiden ungleichen Teamkollegen kamen sehr gut miteinander aus. Deshalb freute sich der Spanier auch sichtlich über den Titeltriumph seines früheren Stallgefährten, der in Abu Dhabi mit dem dritten Platz seine erste WM-Krone erobern konnte.
«Ich freue mich sehr für ihn als Fahrer, denn er war schon immer extrem schnell. Er hat im Laufe seiner Karriere viele Fertigkeiten verfeinert und nun ist er Weltmeister! Ich freue mich aber auch für ihn als Menschen, denn er ist ein Fahrer, der kein Stereotyp-Weltmeister ist. Er blieb sich stets selbst treu», sagte der Williams-Pilot, der das Rennen auf Position 13 beendete.
Der Brite habe immer offen über das gesprochen, was viele Rennfahrer in der Öffentlichkeit verschweigen – die Schwierigkeiten, die sie auf dem Weg an die Spitze der Königsklasse haben. «Er war da immer sehr ehrlich und hat jedem bewiesen, dass man auch als netter Kerl einen WM-Titel gewinnen kann.»
«Du musst nicht rücksichtslos oder verwegen sein, um Weltmeister zu werden», schob der 31-Jährige nach. Und er fügte augenzwinkernd an: «Ich freue mich für ihn, ich hoffe, er bleibt so, wie er ist. Und wenn er anfängt angeberisch zu werden, dann werde ich ihm das schon sagen», fügte Sainz an.
