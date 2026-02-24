Carlos Sainz (Williams): Seine ambitionierte Zielsetzung nach Holper-Start

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Carlos Sainz und sein Williams-Team ließen den Barcelona-Shakedown Ende Januar komplett aus. Der Rennstall aus dem englischen Grove war nach Schwierigkeiten in der Autoentwicklung im Winter noch nicht bereit. Bei den Bahrain-Tests diesen Februar war Williams dabei, spulte ein gutes Programm ab. Besser als befürchtet – aber trotzdem dürfte der Holper-Start ins neue Reglement sich als kostspielig erweisen.
Carlos Sainz: Erstes Rennen setzt nicht den Ton Gegenüber spanischen Medien, darunter Mundo Deportivo, sagte Sainz: «Es war ein sehr harter Winter für das Team. Aber das bedeutet nicht, dass das erste Rennen den Ton für die gesamte Saison setzen wird. Es wird eine Saison, in der sich die Autos und die Motoren stark weiterentwickeln werden, und wir werden sehen, auf welchem Niveau wir am Ende der Saison stehen werden.» Seine Zielsetzung ist ambitioniert: «Wir würden gerne mindestens dort stehen, wo wir am Ende des letzten Jahres standen, oder sogar darüber.» Sainz fuhr in der zweiten Saisonhälfte zweimal aufs Podium. Immer wieder landete er aber auch auf Positionen außerhalb der Top-10. Fürs Team reichte es aber zu einem unangefochtenen fünften Platz in der WM-Wertung. Hohe Messlatte also.
