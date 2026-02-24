Weiter zum Inhalt
Carlos Sainz (Williams): Seine ambitionierte Zielsetzung nach Holper-Start
Shakedown verpasst, dann solide getestet. Williams-Pilot Carlos Sainz betont: Rennen Nummer 1 wird nicht den Ton für die Saison setzen. Was seine Zielsetzung für das Jahr ist.
Formel 1
Carlos Sainz fährt seine zweite Saison für WilliamsCarlos Sainz fährt seine zweite Saison für WilliamsFoto: XPB Images
Carlos Sainz fährt seine zweite Saison für Williams© XPB Images
Carlos Sainz und sein Williams-Team ließen den Barcelona-Shakedown Ende Januar komplett aus. Der Rennstall aus dem englischen Grove war nach Schwierigkeiten in der Autoentwicklung im Winter noch nicht bereit. Bei den Bahrain-Tests diesen Februar war Williams dabei, spulte ein gutes Programm ab. Besser als befürchtet – aber trotzdem dürfte der Holper-Start ins neue Reglement sich als kostspielig erweisen.
Carlos Sainz: Erstes Rennen setzt nicht den Ton Gegenüber spanischen Medien, darunter Mundo Deportivo, sagte Sainz: «Es war ein sehr harter Winter für das Team. Aber das bedeutet nicht, dass das erste Rennen den Ton für die gesamte Saison setzen wird. Es wird eine Saison, in der sich die Autos und die Motoren stark weiterentwickeln werden, und wir werden sehen, auf welchem Niveau wir am Ende der Saison stehen werden.» Seine Zielsetzung ist ambitioniert: «Wir würden gerne mindestens dort stehen, wo wir am Ende des letzten Jahres standen, oder sogar darüber.» Sainz fuhr in der zweiten Saisonhälfte zweimal aufs Podium. Immer wieder landete er aber auch auf Positionen außerhalb der Top-10. Fürs Team reichte es aber zu einem unangefochtenen fünften Platz in der WM-Wertung. Hohe Messlatte also.
Schon gesehen?
Themen
  • Formel 1
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lando Norris
423
2
Max Verstappen
421
3
Oscar Piastri
410
4
George Russell
319
5
Charles Leclerc
242
6
Lewis Hamilton
156
7
Kimi Antonelli
150
8
Alexander Albon
73
9
Carlos Sainz Jr.
64
10
Fernando Alonso
56
Mehr laden
EventsAlle Formel 1 Events
  • Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  • Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event
  • Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
Formelsport NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
