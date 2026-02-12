Carlos Sainz (Williams) staunt: «Verstappen mit Red Bull-Ford weit voraus»

77 Runden für Carlos Sainz, 68 Runden für Alex Albon – Williams hat am ersten Bahrain-Testtag tüchtig Kilometer gebolzt. Das ist auch notwendig, nachdem der drittälteste Formel-1-Rennstall (nach Ferrari und McLaren) den Barcelona-Test hatte auslassen müssen, es war zu Verzögerungen gekommen wegen Problemen mit dem Crash-Test und beim Bau von Teilen.

Williams-Teamchef James Vowles: «Für uns geht es hier darum, das zu tun, was die Gegner schon in Spanien getan haben – das Fundament giessen, um danach schrittweise Tempo aufzunehmen. Wir sind mit dem ersten Tag sehr zufrieden.»

Was ist beim Fahren dieser 2026er Autos der schwierigste Aspekt für den Piloten? Der Madrilene Sainz auf diese Frage von SPEEDWEEK.com im Fahrerlager des Bahrain International Circuit: «Ich habe nun 77 Runden gedreht, also kannst du dir vorstellen, dass der Lernfortschritt und die Lernkurve für mich enorm sein werden. Ich bin zunächst mal froh, dass wir alle Fahrten ohne Probleme absolvieren und den offensichtlichen Zeitverlust aus Barcelona aufholen konnten.»

Carlos Sainz Foto: XPB Carlos Sainz © XPB

«Das Auto hat mehr oder weniger das gemacht, was wir nach der Arbeit im Rennsimulator erwartet haben. Es war ein sehr windiges und sehr heisses Bahrain für die Tests, was besonders gestern Morgen für mich unter den Bedingungen mit dem Wind sehr knifflig war.»

Gesucht: Der richtige Kompromiss

«Der Schlüssel beim Ausschöpfen der neuen Regeln wird nicht darin bestehen alles miteinander zu integrieren, also Energie-Management und aktive Aerodynamik, und soweit ich das gestern beobachten konnte, scheint Red Bull-Ford mit Max Verstappen genau das geschafft zu haben, ohne dem Fahrer einen Kompromiss abzuverlangen.»

«Hut ab vor Red Bull-Ford»