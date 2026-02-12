Weiter zum Inhalt
Carlos Sainz (Williams) staunt: «Verstappen mit Red Bull-Ford weit voraus»

Williams ist im Rückstand, nachdem der Traditionsrennstall den ersten Formel-1-Test in Spanien verpasst hatte. Der vierfache GP-Sieger Carlos Sainz (31) lobt Red Bull Racing-Ford und Max Verstappen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Carlos Sainz im Williams
Carlos Sainz im Williams
Foto: XPB
Carlos Sainz im Williams
© XPB

77 Runden für Carlos Sainz, 68 Runden für Alex Albon – Williams hat am ersten Bahrain-Testtag tüchtig Kilometer gebolzt. Das ist auch notwendig, nachdem der drittälteste Formel-1-Rennstall (nach Ferrari und McLaren) den Barcelona-Test hatte auslassen müssen, es war zu Verzögerungen gekommen wegen Problemen mit dem Crash-Test und beim Bau von Teilen.

Williams-Teamchef James Vowles: «Für uns geht es hier darum, das zu tun, was die Gegner schon in Spanien getan haben – das Fundament giessen, um danach schrittweise Tempo aufzunehmen. Wir sind mit dem ersten Tag sehr zufrieden.»

Was ist beim Fahren dieser 2026er Autos der schwierigste Aspekt für den Piloten? Der Madrilene Sainz auf diese Frage von SPEEDWEEK.com im Fahrerlager des Bahrain International Circuit: «Ich habe nun 77 Runden gedreht, also kannst du dir vorstellen, dass der Lernfortschritt und die Lernkurve für mich enorm sein werden. Ich bin zunächst mal froh, dass wir alle Fahrten ohne Probleme absolvieren und den offensichtlichen Zeitverlust aus Barcelona aufholen konnten.»

Carlos Sainz
Carlos Sainz
Foto: XPB
Carlos Sainz
© XPB

«Das Auto hat mehr oder weniger das gemacht, was wir nach der Arbeit im Rennsimulator erwartet haben. Es war ein sehr windiges und sehr heisses Bahrain für die Tests, was besonders gestern Morgen für mich unter den Bedingungen mit dem Wind sehr knifflig war.»

Gesucht: Der richtige Kompromiss

«Der Schlüssel beim Ausschöpfen der neuen Regeln wird nicht darin bestehen alles miteinander zu integrieren, also Energie-Management und aktive Aerodynamik, und soweit ich das gestern beobachten konnte, scheint Red Bull-Ford mit Max Verstappen genau das geschafft zu haben, ohne dem Fahrer einen Kompromiss abzuverlangen.»

«Hut ab vor Red Bull-Ford»

«Wir haben natürlich alle GPS-Daten der Gegner, und da hat sich am ersten Bahrain-Testtag gezeigt – Red Bull-Ford ist mit Max allen einen deutlichen Schritt voraus. Es ist wirklich beeindruckend, wenn sie es geschafft haben, zum ersten Rennen mit komplett neuen Regularien, einem komplett neuen Motor und neuen Leuten anzutreten und gleich den schnellsten Wagen zu haben. Da muss man den Hut vor ihnen.»

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05.–07.12.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

