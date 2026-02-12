Carlos Sainz (Williams) staunt: «Verstappen mit Red Bull-Ford weit voraus»
Williams ist im Rückstand, nachdem der Traditionsrennstall den ersten Formel-1-Test in Spanien verpasst hatte. Der vierfache GP-Sieger Carlos Sainz (31) lobt Red Bull Racing-Ford und Max Verstappen.
77 Runden für Carlos Sainz, 68 Runden für Alex Albon – Williams hat am ersten Bahrain-Testtag tüchtig Kilometer gebolzt. Das ist auch notwendig, nachdem der drittälteste Formel-1-Rennstall (nach Ferrari und McLaren) den Barcelona-Test hatte auslassen müssen, es war zu Verzögerungen gekommen wegen Problemen mit dem Crash-Test und beim Bau von Teilen.
Williams-Teamchef James Vowles: «Für uns geht es hier darum, das zu tun, was die Gegner schon in Spanien getan haben – das Fundament giessen, um danach schrittweise Tempo aufzunehmen. Wir sind mit dem ersten Tag sehr zufrieden.»
Was ist beim Fahren dieser 2026er Autos der schwierigste Aspekt für den Piloten? Der Madrilene Sainz auf diese Frage von SPEEDWEEK.com im Fahrerlager des Bahrain International Circuit: «Ich habe nun 77 Runden gedreht, also kannst du dir vorstellen, dass der Lernfortschritt und die Lernkurve für mich enorm sein werden. Ich bin zunächst mal froh, dass wir alle Fahrten ohne Probleme absolvieren und den offensichtlichen Zeitverlust aus Barcelona aufholen konnten.»
«Das Auto hat mehr oder weniger das gemacht, was wir nach der Arbeit im Rennsimulator erwartet haben. Es war ein sehr windiges und sehr heisses Bahrain für die Tests, was besonders gestern Morgen für mich unter den Bedingungen mit dem Wind sehr knifflig war.»
Gesucht: Der richtige Kompromiss
«Der Schlüssel beim Ausschöpfen der neuen Regeln wird nicht darin bestehen alles miteinander zu integrieren, also Energie-Management und aktive Aerodynamik, und soweit ich das gestern beobachten konnte, scheint Red Bull-Ford mit Max Verstappen genau das geschafft zu haben, ohne dem Fahrer einen Kompromiss abzuverlangen.»
«Hut ab vor Red Bull-Ford»
«Wir haben natürlich alle GPS-Daten der Gegner, und da hat sich am ersten Bahrain-Testtag gezeigt – Red Bull-Ford ist mit Max allen einen deutlichen Schritt voraus. Es ist wirklich beeindruckend, wenn sie es geschafft haben, zum ersten Rennen mit komplett neuen Regularien, einem komplett neuen Motor und neuen Leuten anzutreten und gleich den schnellsten Wagen zu haben. Da muss man den Hut vor ihnen.»
