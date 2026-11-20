Das war noch nicht weltmeisterlich: Kimi Antonelli hat den ersten Trainingstag auf dem Las Vegas Strip Circuit auf Platz 8 abgeschlossen, während ausgerechnet sein Mercedes-Stallkollege George Russell die Bestzeit geniesst.

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Antonellis Las Vegas-Wochenende hat ohnehin schlecht begonnen: Er gehört zu (bislang) jenen fünf Fahrern, die für das Strassenrennen strafversetzt werden müssen. Beim Bologneser ist ein neuer Verbrenner fällig, das wird fünf Ränge zurück bedeuten.

Im ersten Training fuhren nur 17 Fahrer, keiner davon legte eine komplette gezeitete Runde zurück: Die Piloten schafften es nicht, Temperatur in die Regenreifen zu bringen, zudem waren die Verhältnisse viel zu tückisch.

Im zweiten Training, als auch Kimi Antonelli den Schritt von den Regenreifen zu den Intermediates machte, wurden die Hinterreifen zu heiss und die Vorderreifen zu kalt. Das führte zu starken Übersteuern, und die Mercedes-Truppe um Kimi verbrachte die meiste Zeit des Trainings damit, die korrekte Balance zu finden.

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Ein neuer Verbrenner also für Kimi, es handelt sich um den verbesserten Mercedes-Motor. Dafür also fünf Ränge zurück. Ferner auch ein neuer Turbolader, aber da liegt Antonelli noch im Kontingent, das gibt keine Strafe.

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Der Italiener sagt: «Von dem neuen Turbo erwarten wir keinen signifikanten Leistungsgewinn, die neue Version dient nur dazu, einige Aspekte zu verbessern, bei denen wir Schwierigkeiten hatten.»

«Das wird vor allem dazu dienen, das Gefühl zu verbessern, das wir im Auto beim Fahren haben. Es wird einen minimalen Leistungsgewinn geben, aber wir sprechen von weniger als einem Zehntel auf eine Runde.»

Mercedes will helfen, dass George Russell in der Fahrer-WM noch den zweiten Rang erobert. Kimi meint dazu: «Ich werde in erster Linie versuchen, mein Bestes zu geben und so viele Rennen wie möglich zu gewinnen, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, ihm zu helfen, dann werde ich das auf jeden Fall tun. Ich werde Mannschaftsspieler sein – sofern sich dazu die Gelegenheit ergibt.»

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