Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Champion Lando Norris: «Haben uns selbst die Chance auf den Sieg verbaut»

Formel-1-Weltmeister Lando Norris kam im Miami-GP nur 3,264 sec nach Sieger Kimi Antonelli über die Ziellinie. Der Sieg war in Greifweite, was erfreulich ist. Trotzdem ist der McLaren-Star enttäuscht.

Agnes Carlier

Von

Formel 1

Lando Norris beteuert: ««Ich sage nicht, dass wir gewonnen hätten»
Lando Norris beteuert: ««Ich sage nicht, dass wir gewonnen hätten»
Foto: Bearne / XPB Images
Lando Norris beteuert: ««Ich sage nicht, dass wir gewonnen hätten»
© Bearne / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

In den ersten drei Grands Prix der Saison hatte Lando Norris keine Chance auf den GP-Sieg. Doch sein McLaren Team legte in der unfreiwilligen GP-Pause im April – die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien mussten wegen des Kriegs im Iran vorläufig abgesagt werden – nach und verbesserte den GP-Renner aus Woking. Mit Erfolg: Der Weltmeister setzte sich in Miami im Sprint-Qualifying gegen den Rest des Feldes durch und verwandelte den Vorteil der Pole im Mini-Rennen in einen Sieg.

Werbung

Werbung

Den GP musste er von der zweite Startreihe in Angriff nehmen. Und Norris schaffte es, den späteren Sieger Kimi Antonelli unter Druck zu setzen. Doch am Ende kam er 3,264 sec nach dem WM-Leader aus dem Mercedes-Team ins Ziel. Gefragt nach seinem Gemütszustand erklärte er hinterher: «Das kann man so oder so sehen. Ich denke, ich bin sehr zufrieden mit der aktuellen Situation, in der wir uns befinden. Denn wir kämpfen um Siege, und so gesehen war es ein starkes Wochenende.»

«Ich habe auch das Gefühl, dass ich das ganze Wochenende hindurch gute Arbeit geleistet habe, es gibt also viele positive Aspekte. Wir konnten uns deutlich verbessern und unser Tempo war auch klar schneller als in den vorangegangenen Rennen», fuhr der 26-Jährige fort. «Es ist also toll zu sehen, dass wir einen so grossen Fortschritt erzielt haben, und ich bin sehr stolz auf das Team und all die Arbeit, die es geleistet hat und die sich sofort ausgezahlt hat.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Enttäuschung über späten Stopp

Gleichzeitig betonte Norris aber auch mit Blick auf den späten Boxenstopp, der es Antonelli erlaubte, vorbeizukommen: «Man muss sich aber auch immer die Frage stellen, ob man alles herausgeholt hat. Und da bin ich mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, dass wir besser hätten kämpfen können, statt den Undercut zuzulassen. Wir hätten gar nicht erst in die Situation kommen müssen, in die wir uns danach befanden.»

Werbung

Werbung

Der elffache GP-Sieger relativierte zwar: «Ich sage nicht, dass wir das Rennen gewonnen hätten, denn Kimi hat einen hervorragenden Job gemacht und sein Tempo war besonders am Ende der Stints unfassbar stark. Er hätte mich vielleicht später überholt, auch wenn ich früher an die Box abgebogen wäre. Aber wir hätten uns damit zumindest eine Chance verschafft, die wir uns diesmal selbst verbaut haben. Darüber bin ich etwas enttäuscht.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

57

+1:30,972

1:33,784

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  4. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien