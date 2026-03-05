Weiter zum Inhalt
Champion Lando Norris (McLaren): «Ich wäre so beschämt, ich würde aufhören»

Formel-1-Champion Lando Norris spricht über seine Einstellung vor jener Saison, in welcher er erstmals seinen WM-Titel verteidigen muss. Der 26-jährige Engländer über sich selber und seine Gegner.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Formel-1-Champion Lando Norris
Formel-1-Champion Lando Norris
Foto: XPB
Formel-1-Champion Lando Norris
© XPB

Dieser Satz von Formel-1-Weltmeister Lando Norris lässt aufhorchen: «Ich wäre so beschämt, ich würde aufhören.» Und der McLaren-Star verzieht dabei keine Miene. Worum geht es da im Fahrerlager der Albert Park-Rennstrecke von Melbourne?

Schnell stellt sich heraus: Wir sprechen vom Thema Motivation. Genauer lautete die Frage an den elffachen GP-Sieger, welchen Unterschied es beim inneren Antrieb ausmache, als Titeljäger oder als Titelverteidiger an den Start zu gehen.

Norris: «Ich habe im Winter härter trainiert denn je»

Norris meint: «Nicht durch und durch motiviert zu sein, da wäre ich so beschämt, dass ich aufhören würde. Ich habe im vergangenen Winter härter trainiert denn je. Ich glaube sogar, der WM-Titel hat mich in gewisser Weise noch mehr angespornt, weil man dieses Gefühl bekommt, dass man den Erfolg gleich nochmals wiederholen will. Das geht mir bei GP-Siegen auch so. Meinen ersten Titel zu erobern, das war fantastisch, aber jetzt will ich den zweiten.»

Jahrelang ist Lewis Hamilton weiter mit seiner Nummer 44 gefahren, obschon er als Champion die 1 auf seinem Auto hätte tragen dürfen. So etwas wäre Norris nie in den Sinn gekommen: «Das war eine Gelegenheit, die ich auf keinen Fall verpassen wollte. Nicht nur für mich, sondern für mein ganzes Team.»

«McLaren hatte zuvor sehr lange keine Nummer 1 mehr auf dem Auto gehabt. Die Tatsache, dass sie am Auto mit der Nummer 1 arbeiten dürfen, ist auch für sie etwas ganz Besonderes. Da musste ich keinen Moment überlegen. Das ist nicht nur eine persönliche Entscheidung, das gibt mir auch das Gefühl, Teil eines grösseren Teams zu sein.»

