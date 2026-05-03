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Champion Lando Norris (McLaren) in Miami angepisst: «Keine Entschuldigung!»

Formel-1-Champion Lando Norris hat beim packenden Formel-1-WM-Lauf von Miami den zweiten Platz hinter Kimi Antonelli erobert, aber der Brite ist wütend: «Wir hätten das hier gewinnen müssen.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris vor Oscar Piastri
Lando Norris vor Oscar Piastri
Foto: XPB
Lando Norris vor Oscar Piastri
© XPB

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45. Podestplatz für den 26-jährigen F1-Weltmeister beim kurzweiligen Miami-GP: Der McLaren-Fahrer zeigt eine solide Fahrt und zieht am Ende lediglich gegen WM-Leader Kimi Antonelli den Kürzeren. Aber Norris ist wütend.

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Der elffache GP-Sieger stuft seine Darbietung in Florida so ein: «Ich hatte einige tolle Duelle mit Charles Leclerc und Kimi Antonelli. Auf den harten Reifen lag der McLaren leider nicht so gut wie auf den mittelharren Reifen.»

«Ich fühle mich gerade ein wenig hin- und hergerissen. Ich stehe zwar auf dem Podest, aber ich bin echt angepisst – wir wurden hier krass unterschnitten, da gibt es keine Entschuldigung!»

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«Wir hätten früher anhalten müssen, keine Frage. Ich bin ziemlich sauer, dass wir diese Kiste nicht gewonnen haben. Aber das muss ich mit Würde ertragen.»

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«Es war heute sehr einfach, Fehler zu machen. Und Antonelli hatte auch den einen oder anderen Schnitzer drin, aber der war eben nicht grosse genug, dass ich davon hätte profitieren können.»

Was haben die ganzen Änderungen am Motoren-Reglement gebracht? Norris stellt eine Frage zurück: «Hat euch das Rennen gefallen? Aus meiner Perspektive ist das so – du musst noch immer sehr taktisch fahren. Daran hat sich nichts geändert. Heute ging es darum, so wenige Fehler als möglich zu machen. Und das waren nicht wir.»

«Aber vielleicht ist es auch nicht in Ordnung von mir, hier zu schmollen. Wir haben im Sprint einen Doppelsieg erobert, wir hatten hier im Grand Prix beide Piloten auf dem Podest, wir haben Fortschritte gemacht.»

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Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

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12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

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Lando Norris

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McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

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McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

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George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

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Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

3

57

+43,949

1:33,110

14

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Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+44,245

1:32,515

14

07

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

8

08

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

4

09

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

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+1:22,072

1:33,026

2

10

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Alexander Albon

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