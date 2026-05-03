Champion Lando Norris (McLaren) in Miami angepisst: «Keine Entschuldigung!»

45. Podestplatz für den 26-jährigen F1-Weltmeister beim kurzweiligen Miami-GP: Der McLaren-Fahrer zeigt eine solide Fahrt und zieht am Ende lediglich gegen WM-Leader Kimi Antonelli den Kürzeren. Aber Norris ist wütend.

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Der elffache GP-Sieger stuft seine Darbietung in Florida so ein: «Ich hatte einige tolle Duelle mit Charles Leclerc und Kimi Antonelli. Auf den harten Reifen lag der McLaren leider nicht so gut wie auf den mittelharren Reifen.»

«Ich fühle mich gerade ein wenig hin- und hergerissen. Ich stehe zwar auf dem Podest, aber ich bin echt angepisst – wir wurden hier krass unterschnitten, da gibt es keine Entschuldigung!»

«Wir hätten früher anhalten müssen, keine Frage. Ich bin ziemlich sauer, dass wir diese Kiste nicht gewonnen haben. Aber das muss ich mit Würde ertragen.»

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«Es war heute sehr einfach, Fehler zu machen. Und Antonelli hatte auch den einen oder anderen Schnitzer drin, aber der war eben nicht grosse genug, dass ich davon hätte profitieren können.»

Thema der Woche Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Was haben die ganzen Änderungen am Motoren-Reglement gebracht? Norris stellt eine Frage zurück: «Hat euch das Rennen gefallen? Aus meiner Perspektive ist das so – du musst noch immer sehr taktisch fahren. Daran hat sich nichts geändert. Heute ging es darum, so wenige Fehler als möglich zu machen. Und das waren nicht wir.»