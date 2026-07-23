Chaparral-Legende Jim Hall ist 91: Motto? Es gibt immer eine bessere Lösung

Wenn Renn-Fans darüber diskutieren, wer zu den besten Rennwagen-Konstrukteuren gehört, dann fallen meist die Namen der üblichen Verdächtigen: Lotus-Gründer Colin Chapman, der Südafrikaner Gordon Murray, der Engländer John Barnard und natürlich der Mann, der Luft sehen kann, Adrian Newey.

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Aber in dieser Liste fehlt ein Mann, der zu zahlreichen verblüffenden Lösungen kam, weit vor diesen so hellen Köpfen: Jim Hall aus Texas.

Das Motto des heute 91-jährigen Jim Hall lautet: «There’s always a better way» – es gibt immer die bessere Lösung. Und Junge, Junge, was für Lösungen sich Hall alles einfallen liess!

Was da von seiner Firma Chaparral Cars in Midland (Texas) auf die Räder gestellt wurde, das prägt den Rennwagenbau teilweise bis heute. Einige Erfindungen mussten von den Verbänden abgewürgt werden, weil die Gegner von Jim Hall dagegen Sturm liefen. Einige Beispiele gefällig?

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Perfektionierung von Flügeln zur Gewinnung von Abtrieb

Vom Fahrer verstellbare Flügel

Der Chaparral 2E im Firmenmuseum von Midland/Texas Foto: SPEEDWEEK.com Der Chaparral 2E im Firmenmuseum von Midland/Texas © SPEEDWEEK.com

Chassis aus Verbundstoff

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Seitlich angebrachte Kühler

Halbautomatische Kraftübertragung

Datenaufzeichnung

Abtrieb durch Vakuum-Erzeugung am Unterboden

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Das sind nur ein paar Technik-Leckerbissen, die Jim Hall auf die Rennstrecken brachte und die teilweise erst Jahre später von anderen Technikern verstanden und umgesetzt wurden.

Alle Entwicklungen wurden durch umfassenden Einsatz der eigenen Testbahn erprobt, nicht ganz zufällig Rattlesnake, also Klapperschlange genannt. Wer dort mit dem Wagen stehenblieb, musste sorgfältig darauf achten, wo er hintritt.

Der Pioniergeist von Jim Hall gründet auch in seiner Herkunft: Texaner ticken anders, Herausforderungen stacheln viele von ihnen zu einer Jetzt-erst-recht-Haltung an.

Hall lebte in seiner Karriere vor, dass Hindernisse dazu da sind, überwunden zu werden und dass jede noch so scheinbar unlösbare Aufgabe vielleicht doch machbar ist.

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Hall ist einer dieser «no bullshit guys» der Vollgasbranche, wie ich sie nenne, ein Mann, der die Dinge beim Namen nennt und sich nicht vor Kritik zurückscheut, der aber gleichzeitig im Umgang mit den Gegnern immer anständig und fair geblieben ist.

Es dürfte ziemlich schwierig werden, unter seinen Wegbegleitern jemanden zu finden, der ein schlechtes Wort über ihn verliert.<

Was Hall den anderen Designer-Genies voraus hat: Er war nicht nur in der Lage, seine Autos selber zu fahren, er hat auch viele der besten Piloten seiner Zeit sang- und klanglos geschlagen. Er liess sich bei wenigen Formel-1-Rennen auch von jämmerlichem Material nicht abschrecken und verdiente sich sehr schnell den Respekt der Grand-Prix-Stars.

Halls berühmte weisse Autos schlugen in der Sportwagen-WM die Hochkaräter Ferrari, Ford und Porsche, seine Autos fuhren in der CanAm-Serie dank überlegender Technik Kreise um die Gegner – worauf der amerikanische Rennwagen-Verband ihm immer wieder Knüppel zwischen die Beine warf.

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Halls für einmal knallgelber Chaparral dominierte die IndyCar-Serie, mit den Piloten Johnny Rutherford und Al Unser senior.

Halls Rennwagen prägten die amerikanische Formel 5000 und gewannen auch Tourenwagen-Rennen in der damals von Autowerken überrannten TransAm-Serie.

Mit dem Wort Legende wird nach meinem Ermessen heute viel zu verschwenderisch umgegangen. Nach fünf Minuten gilt für einige Menschen etwas bereits als kultig oder, heutzutage in der Regel plump und faul vom Englischen abgeleitet – ikonisch.

Jim Hall ist wahrhaftig eine Legende.

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Seine Rennwagen sind Kult.

Der Heilige Gral von Jim Hall hiess Netto-Abtrieb. Fast mit all seinen Rennwagen war der Amerikaner darauf bedacht, seine Wagen auf den Boden zu pressen – sei dies mit Flügelprofilen oder jenem Staubsauger-Auto namens 2J, das selbst Ausnahmekönner wie Jackie Stewart oder Vic Elford nicht an die Grenze des Machbaren bringen konnten.

Stewart sagt noch heute: «Kein Rennwagen hat mich mehr beeindruckt als dieser, die Grenze dieses Autos war der Fahrer.»