Charles & Alexandra Leclerc: Traum-Hochzeit mit 12 Millionen Dollar-Ferrari

Im November 2025 hatte Ferrari-Fahrer Charles Leclerc seiner Alexandra einen Antrag gemacht, nun wurde geheiratet – der Rennfahrer fuhr in einem wertvollen Ferrari vor.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Charles Leclerc und seine Alexandra
Charles Leclerc und seine Alexandra
Foto: Instagram/popsmina
Charles Leclerc und seine Alexandra
© Instagram/popsmina

Bei so vielen schwierigen Nachrichten aus der ganzen Welt zwischendurch mal etwas Erfreuliches, aus Monte Carlo: Vor dem Formel-1-Saisonstart in Australien hat Ferrari-Fahrer Charles Leclerc seine Alexandra vor den Altar geführt. Die 23-Jährige arbeitet als Model sowie als Mode- und Kunst-Influencerin. Die zwei hatten sich 2023 durch gemeinsame Freunde kennengelernt.

Die Zeremonie fand im kleinen Kreis in Monaco statt. Dazu staunten die Monegassen über Leclerc in einem 1957er Ferrari 250 Testa Rossa, der Bräutigam in einem hellen Anzug, die Braut ganz in Weiss, mit einem Blumenstrauss. Dieses Auto ist angeblich 12 Millionen Dollar wert.

Wegbegleiter wie Marketing-Manager Pauline Minassian stellten davon Bewegtbilder auf Instagram.

Weiterlesen

