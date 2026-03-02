Charles & Alexandra Leclerc: Traum-Hochzeit mit 12 Millionen Dollar-Ferrari

Bei so vielen schwierigen Nachrichten aus der ganzen Welt zwischendurch mal etwas Erfreuliches, aus Monte Carlo: Vor dem Formel-1-Saisonstart in Australien hat Ferrari-Fahrer Charles Leclerc seine Alexandra vor den Altar geführt. Die 23-Jährige arbeitet als Model sowie als Mode- und Kunst-Influencerin. Die zwei hatten sich 2023 durch gemeinsame Freunde kennengelernt.