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Charles Leclerc (2.): «Start aus der 1. Reihe ist eine schöne Überraschung»

Ferrari-Star Charles Leclerc durfte sich kurz über die vermeintliche Pole in Spielberg freuen, doch dann wurde George Russell als Schnellster gewertet. Dennoch war der Monegasse glücklich.

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Charles Leclerc: «Hatte nicht erwartet, vor den McLaren-Jungs zu stehen»
Charles Leclerc: «Hatte nicht erwartet, vor den McLaren-Jungs zu stehen»
Foto: Charniaux / XPB Images
Charles Leclerc: «Hatte nicht erwartet, vor den McLaren-Jungs zu stehen»
© Charniaux / XPB Images

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Für Charles Leclerc endete das Qualifying auf dem Red Bull Ring besser als erwartet. Denn der Abflug von Max Verstappen in den letzten Zügen der Zeitenjagd sorgte dafür, dass sich fast kein anderer Gegner verbessern konnte. In der Box der Roten wurde bereits gejubelt, doch dann leuchtete dennoch George Russells Name an der Spitze des Zeitenmonitors auf – der Mercedes-Star war mit 1:06,113 min 0,236 sec schneller als der Monegasse geblieben.

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Die meisten GP-Experten erwarteten, dass die Rundenzeit des Briten wieder gestrichen wurden, schliesslich war er noch unterwegs, als wegen Verstappens Crash die doppelten gelben Flaggen gezeigt wurden. Doch die Regelhüter sahen von einer näheren Untersuchung ab, nachdem sie sich eine Notiz zum Mercedes-Fahrer gemacht hatten, weil dieser unter Verdacht stand, die Regeln für die gelben Flaggen missachtet zu haben.

Leclerc nahm die ganze Angelegenheit sportlich, er sagte dazu: «Ehrlich gesagt, war meine Runde nicht so speziell, ich wollte einfach ein sauberes Qualifying erleben und wenn man so denkt, dann ist man eher konservativ unterwegs. Und so gesehen hätte mich George wohl eh geschlagen.»

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Und der 28-Jährige fügte stolz an: «Ich hatte nicht erwartet, dass ich vor den McLaren-Jungs stehe, und auch nicht, dass ich so nah an Mercedes herankommen würde. Das war eine schöne Überraschung, und wir konnten zudem auch im Renntrimm einen Schritt nach vorne machen. Ob es reicht, um Mercedes unter Druck zu setzen, weiss ich nicht, tatsächlich bezweifle ich es, aber wir werden natürlich Gas geben.»

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«Von Platz 2 zu starten, ist eine gute Ausgangsposition. Das Team hat enorm daran gearbeitet, in Barcelona und auch an diesem Wochenende Upgrades einzuführen, und das zahlt sich aus. Wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich bis zum Qualifying eigentlich nicht gedacht, dass wir aus der ersten Startreihe starten würden, daher ist es eine schöne Überraschung, dass wir so weit vorne stehen», erklärte Leclerc daraufhin.

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