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Charles Leclerc (Ferrari/3.): «Ich habe einen schlechten Job gemacht»

Dritter Startplatz für Charles Leclerc im unterhaltsamen Abschlusstraining zum Ungarn-GP, hinter Lando Norris und Lewis Hamilton. Der Monegasse geht mit sich selber hart ins Gericht.

Formel 1

Charles Leclerc im Ferrari
Charles Leclerc im Ferrari
Foto: Ferrari
Charles Leclerc im Ferrari
© Ferrari

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Wer hätte das gedacht? Nur drei der vergangenen zwölf Ungarn-GP-Sieger sind von Pole-Position gestartet – Sebastian Vettel 2017 sowie Lewis Hamilton 2018 und 2020. In der gleichen Zeitspanne gewannen drei Fahrer von P2, Lewis Hamilton 2016, Max Verstappen 2023 und Oscar Piastri 2024. Also nur jedes zweite Mal brauste in zwölf Jahren Ungarn-GP der Sieger aus Reihe 1 los!

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Das mag ein kleiner Trost sein und eine Motivationsspritze für Silverstone-Sieger Charles Leclerc, der die hochspannende Quali von Ungarn auf P3 abgeschlossen hat, hinter Lando Norris und Lewis Hamilton. Die Abstände waren wie immer auf dem Hungaroring gering.

Lerclerc jagte hier seine erste Pole seit exakt einem Jahr, es wäre seine zweite auf dem Hungaroring nach 2025 geworden. Aber es sollte nicht sein. Charles findet: «Auf heute hat der Wind gewechselt, und ich habe einen schlechten Job gemacht, mit der Abstimmung vorherzusehen, was das für die Balance bedeutet.»

Im Artikel erwähnt

«Das Auto fühlte sich nicht so gut an wie im dritten Training, und in der Quali war ein wenig der Wurm drin. In Q2 hatte ich Pech mit der gelben Flagge im letzten Pistenteil, ich hatte immer den Eindruck, dass ich im Hintertreffen bin, und Lewis war heute einfach der schnellere Mann.»

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«Das Fahrgefühl war nicht perfekt. Ich brauchte in Q2 zwei Sätze frische Reifen. In den Kurven 1 und 12 verliere ich zu viel Zeit auf Lewis und Lando, das müssen wir uns nochmals in Ruhe ansehen. Wenn die Abstände so klein sind, dann musst du deine Leistung wirklich maximieren, und das ist mir heute nicht gelungen.»

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«Fürs Rennen bin ich optimistisch, da lief es am Freitag gut. Aber das garantiert mir nicht automatisch einen guten Grand Prix. Wie es scheint, haben die anderen einen markanten Schritt nach vorne gemacht, also erwarte ich viel Gegenwehr.»

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Scuderia Ferrari HP

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