Charles Leclerc (Ferrari/3.): «Ich habe einfach einen lausigen Job gemacht»

Klar hätte Charles Leclcerc seinen Ferrari gerne auf Pole-Position zum Mexiko-GP gepflanzt, es wäre seine erste Pole gewesen seit Ungarn 2025, und auch die erste für Ferrari. Die kam dann zustanden, aber eben nicht mit Leclerc, sondern mit Lewis Hamilton!

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Leclerc büsste auf den verblüffenden Engländer 119 Tausendstel ein, und seine ganze Körpersprache nach der Quali sagte: Ich bin echt bedient.

Eigentlich kein Grund für eine schlaflose Nacht: Von P3 ist der Mexiko-GP seit der Rückkehr des Rennens 2015 öfter gewonnen worden als vom zweiten Platz aus – zuletzt siegten von P3 Lewis Hamilton 2019 sowie Max Verstappen 2021 und 2023. Aber das ist in diesem Moment für den Monegassen kein Trost, der den ganzen Freitag Schnellster gewesen war und dem viele im Fahrerlager zutrauten, hier seine 28. Formel-1-Pole sicherzustellen. Zumal er im ersten Teil von Q3 ebenfalls der Schnellste war.

Der Monegasse erzählt von seiner Mexiko-Quali: «Ich habe einfach einen lausigen Job gemacht. Die Aufwärmrunden waren extrem knifflig, also die Reifen ins optimale Arbeitsfenster zu bringen. Das war heute mein grösstes Problem.»

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«Zum Schluss von Q3 war zwar die Aufwärmphase der Reifen gut, aber auf einmal fühlte sich der Wagen vom Handling her ganz anders an, ich weiss nicht wieso. Aber das darf keine Ausrede sein, denn Lewis hat bewiesen, dass der Ferrari schnell genug ist für die Pole.»

Thema der Woche Bald-Weltmeister Kimi Antonelli: Das Unvermeidliche folgt dann in Mexiko Der 20-jährige Italiener Kimi Antonelli hatte beim USA-GP die Chance, den WM-Titel 2026 sicherzustellen. Er machte alles richtig: Sieg in Texas. Die Titelfeier ist trotzdem verschoben. Bis Mexiko. Weiterlesen TV-Programm Heute Mexico City: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 01.11.2026 - 23:15

«Ich muss zugeben – ich bin enttäuscht. Startplatz 3 hier ist jedoch nicht so übel, zumal auf der sauberen Seite.»

«Mein Auto war wirklich eine Handvoll Arbeit, ich musste vor allem in Q3 ziemlich mit dem Wagen ringen, aber das liegt vor allem am niedrigen Grip in Kombination mit dem verringerten Abtrieb der 2026er Autos. Aber auch das darf keine Ausrede sein, denn das ist für alle Fahrer gleich.»