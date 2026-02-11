Charles Leclerc (Ferrari/3.) über ersten Bahrain-Tag: «Das ist ermutigend»

Bahrain-Test 11. Februar, Tag 1 1. Lando Norris (GB), McLaren MCL40-Mercedes, 1:34,669 min (58 Runden) 2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB22-Red Bull Ford, 1:34,798 (136) 3. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-26, 1:35,959 (80) 4. Esteban Ocon (F), Haas VF-26-Ferrari, 1:35,578 (115) 5. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL40-Mercedes, 1:35,602 (54) 6. George Russell (GB), Mercedes W17, 1:36,108 (56) 7. Lewis Hamilton (GB), Ferrari SF-26, 1:36,433 (52) 8. Pierre Gasly (F), Alpine A526-Mercedes, 1:36,765 (49) 9. Nico Hülkenberg (D), Audi R26, 1:36,861 (73) 10. Alex Albon (T), Williams FW48-Mercedes, 1:37,437 (68) 11. Kimi Antonelli (I), Mercedes W17, 1:37,629 (30) 12. Arvid Lindblad (GB), Racing Bulls VCARB03-Red Bull Ford, 1:37,945 (75) 13. Carlos Sainz (S), Williams FW48-Mercedes, 1:38,221 (77) 14. Sergio Pérez (MEX), Cadillac-Ferrari, 1:38,828 (58) 15. Gabriel Bortoleto (BR), Audi R26, 1:38,871 (49) 16. Valtteri Bottas (FIN), Cadillac-Ferrari, 1:39,150 (49) 17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR26-Honda, 1:39,883 (36) 18. Franco Colapinto (RA), Alpine A526-Mercedes, 1:40,330 (28)