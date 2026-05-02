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Charles Leclerc (Ferrari/4.): Rätsel um die Reifen, aber mit Mut zum Sprint

Im freien Miami-Training war Charles Leclerc mit seinem Ferrari der schnellste Mann, aber am Ende musste sich der Monegasse in der Sprint-Quali mit dem vierten Startplatz begnügen. Was ist passiert?

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Charles Leclerc
Charles Leclerc
Foto: Grand Prix Photo
Charles Leclerc
© Grand Prix Photo

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Am Freitag durften sich die treuen Tifosi viele Hoffnungen machen: Ferrari-Bleifuss Charles Leclerc hatte im einzigen freien Miami-Training Bestzeit erzielt, natürlich glaubten die Ferrari-Fans danach fest an eine Sprint-Pole des Monegassen.

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Aber das ist nicht passiert. Der achtfache GP-Sieger muss sich mit dem vierten Startplatz für den Miami-Sprint zufriedengeben, hinter Lando Norris (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes) und Oscar Piastri im zweiten McLaren.

Leclerc stuft seine Leistung so ein: «Heute war unsere grösste Schwäche der Umgang mit den Reifen. Die mittelharte Mischung funktionierte an unserem Wagen gut, aber mit den weichen Reifen kam nicht jener Schritt nach vorne, der theoretisch möglich war, also müssen wir uns das genauer ansehen.»

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Leclerc bleibt guter Dinge: «Ich denke, wir können vor dem Qualifying morgen noch einige Feinjustierungen vornehmen und mehr Leistungsfähigkeit finden.»

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«Unser Renntempo ist recht stark, die Dauerläufe im freien Training waren ermutigend, also werden wir versuchen, im Sprint vorzurücken.»

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