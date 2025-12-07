Weiter zum Inhalt
Charles Leclerc (Ferrari/5.): Immer kurz vor einem Crash

Charles Leclerc nimmt das WM-Finale von Abu Dhabi als Fünfter in Angriff, hinter Verstappen, Norris, Piastri und Russell. Der Startplatz ist dem Monegassen zu danken, nicht seinem Ferrari-Dienstwagen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Charles Leclerc auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi
Charles Leclerc auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi
Foto: SamBagnallSutton/Getty Images
Charles Leclerc auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi
© SamBagnallSutton/Getty Images

Auch beim letzten Formel-1-Wochenende des Jahres hat Charles Leclerc bei Ferrari den britischen Superstar Lewis Hamilton im Griff: Leclerc geht als Fünfter ins WM-Finale, Hamilton ist schon im ersten Quali-Segment ausgeschieden und wird (sofern es nicht noch Strafversetzungen gibt) von P16 ins Rennen gehen müssen.

Die Zuschauer erhielten am Yas Marina Circuit eine tolle Show geboten, nicht nur beim spannenden Kampf um die Pole-Position. Wie Leclerc seinen Ferrari um die Ecken wuchtete, das war ein Augenschmaus.

Charles keuchte am Funk: «Ich gebe hier alles, ich fahre quasi Rallye.» Tatsächlich stand Leclerc in jeder zweiten Kurve quer, es war leicht zu sehen, wie er auf Messers Schneide balancierte, immer kurz vor einem Crash, grosses Kino.

Der achtfache GP-Sieger über seine Qualifikation: «Das Auto war wirklich sehr schwierig zu fahren, vor allem in Q2. Ich tat mich sehr schwer, eine saubere Runde zu fahren, aber zum Glück habe ich es im dritten Quali-Teil einmal geschafft, daher der fünfte Platz.»

«Mit meiner eigenen Leistung bin ich zufrieden, aber es schmerzt halt, sagen zu müssen – ich bin zufrieden mit dem fünften Platz. Das ist nicht, was wir mit Ferrari anstreben. Aber in dieser Lage sind wir nun mal.»

«Mir ist noch komplett schleierhaft, welches Tempo ich im Grand Prix fahren kann. Unsere Gegner scheinen da sehr gut aufgestellt zu sein. Wir waren bei den Dauerläufen im zweiten Training nicht gut, aber seither habe ich den Wagen so umfassend umbauen lassen, dass ich nicht weiss, was mich im Rennen erwartet. Ich schätze, das Auto ist schneller geworden, aber es ist auch schwieriger zu fahren.»

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

Lando Norris

Lando Norris

4

58

1:26:33,291

1:27,438

25

02

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Ferrari

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

55

58

+5,832

1:27,765

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Charles Leclerc

Charles Leclerc

16

58

+31,928

1:28,018

15

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Mercedes

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

44

58

+36,483

1:27,278

12

05

George Russell

George Russell

Mercedes

George Russell

George Russell

63

58

+37,538

1:28,195

10

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

1

58

+49,847

1:27,765

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

Alpine

Pierre Gasly

Pierre Gasly

10

58

+1:12,560

1:29,251

6

08

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Haas

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

27

58

+1:15,554

1:29,152

4

09

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin

Fernando Alonso

Fernando Alonso

14

58

+1:22,373

1:27,948

2

10

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

Oscar Piastri

Oscar Piastri

81

58

+1:23,821

1:27,690

1

