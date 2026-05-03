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Charles Leclerc (Ferrari/6.) ist verzweifelt: «Ich habe alles verdorben»

Was für ein Rennen von Charles Leclerc! Wie ein Löwe gekämpft, nach dem Start geführt, die Haut so teuer wie möglich verkauft, in die Mauer geknallt nach einem Dreher, dennoch im Ziel – und wütend.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Charles Leclerc vor Kimi Antonelli und Lando Norris
Charles Leclerc vor Kimi Antonelli und Lando Norris
Foto: XPB
Charles Leclerc vor Kimi Antonelli und Lando Norris
© XPB

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Im Artikel erwähnt

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Charles Leclerc geht mit sich selber knallhart ins Gericht, wieder einmal. Der 28-jährige Monegasse startete hervorragend und übernahm die Führung, aber später wurde klar – gegen den puren Speed von WM-Leader Antonelli im Mercedes und Weltmeister Norris im McLaren war nicht viel auszurichten.

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Leclerc haderte zudem mit der Boxenstrategie von Ferrari und meinte zum Timing seines Reifenwechsels: «Ihr könntet mich bei so was auch auch mal fragen, ich mach hier schliesslich auch mit.»

Ganz zum Schluss konnte die ganze Fahrkunst von Leclerc einen Dreher nicht verhindern, und das ärgert den selbstkritischen Charles am meisten

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Im Artikel erwähnt

Der achtfache GP-Sieger nach dem spektakulären Miami-GP: «Das ist alles meine Schuld. Ich habe ein gutes Rennen verdorben.»

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Leclerc ist überzeugt, dass er einen Podestplatz in die Tonne geschmissen hat: «Ich bin unfassbar enttäuscht über meinen Fehler, so etwas sollte mir nicht passieren. Aber ich habe in der zweitletzten Runde alles gegeben, ich stand im Duell mit Piastri und wollte ihn taktisch überholen lassen, um danach kurz vor dem Schluss zurückzuschlagen, wenn er nicht mehr reagieren kann.»

«So wie das aber gelaufen ist, habe ich die Lage komplett falsch eingeschätzt und innerhalb weniger Kurven das ganze gute Rennen verdorben. Ich bin dermassen frustriert!»

Die Laune von Leclerc dürfte sich nicht verbessern, wenn er bei den Rennkommissaren antraben muss – gleich wegen drei Fällen: Neben der Bahn angeblich einen unerlaubten Vorteil erlangt, Kollision mit Russell, dazu nach dem Mauerkuss mit unsicherem Wagen gefahren.

Charles meint: «Ich muss jetzt zu den Kommissaren. Ganz ehrlich, ich weiss nicht, was dabei rauskommen wird. Ich kann nur sagen, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt habe.»

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+43,949

1:33,110

14

06

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+44,245

1:32,515

14

07

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

8

08

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

4

09

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

57

+1:30,972

1:33,784

1

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