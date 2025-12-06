Charles Leclerc (Ferrari/8.): «Das habe ich bei Hamilton entdeckt»

Die Formel-1-Fahrer-WM 2025 wird in Abu Dhabi entschieden, zwischen Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri. Dahinter sind die Positionen bezogen: George Russell wird – ungeachtet des Ergebnisses auf dem Yas Marina Circuit – WM-Vierter, Charles Leclerc wird WM-Fünfter.

Mit einer Leistungs-Explosion beim Finale sollten die treuen Tifosi nicht rechnen. Charles Leclerc witterte schon am Donnerstag. «Wir werden hier bestenfalls dritte Kraft sein.»

Nach 120 Trainingsminuten am Freitag fügt der WM-Zweite von 2022 hinzu: «Kein einfacher Tag, es mangelt an Speed, wir müssen sehen, wie wir das am Samstag verbessern. Schön hingegen war es, mit meinem Bruder Arthur zusammen auf der Bahn zu sein.»

Der jüngere Leclerc leistete sich sogar einen Scherz, als Charles einen Dreher hatte. Arthur am Funk: «Charles zeigt Donuts, um die Fans zu unterhalten.»

Klar war Leclerc vor der GP-Saison 2025 gespannt darauf zu sehen, wie Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton arbeitet und ob der den Briten bügeln kann. Bei den Kollegen der Équipe hat Charles darüber gesprochen.

Leclerc sagt: «Ich habe enorm viel von Lewis gelernt, vor allem in Sachen Arbeitsweise, Datenanalyse und welche Erkenntnisse an einem Wochenende für ihn wichtig sind. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber vor seiner Ankunft habe ich mich mehr auf mein Bauchgefühl verlassen.»

«Inzwischen, insbesondere beim Aufwärmen der Reifen, achte ich viel genauer auf die Zahlen und Daten. Lewis ist extrem gewissenhaft und präzise, was dieses Fenster angeht, in dem die Reifen optimal funktionieren, vor allem im Qualifying.»

«Die Ankunft von Lewis war eine riesige Motivation für mich, ich war total gespannt darauf zu sehen, wie ich im Vergleich abschneide. Lewis ist eine grosse Hilfe, und ich hatte vom ersten Tag an nie das Gefühl, in seinem Schatten zu stehen.»

