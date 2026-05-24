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Charles Leclerc (Ferrari/8.): «Schlimmstes Wochenende meiner Karriere!»

Der Monegasse Charles Lerclerc war nach dem Abschlusstraining zum Kanada-GP nicht zu trösten: «Das war wohl die schlechteste Quali, die ich je erlebt habe!» Der Ferrari-Star sagt, was er damit meint.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Charles Leclerc
Charles Leclerc
Foto: XPB
Charles Leclerc
© XPB

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Der Speed von Charles Leclerc steht ausser Frage, vielleicht ist er der beste Qualifyer im Feld. Und nun das: Startplatz 8. Natürlich ist da etwas gewaltig in die Hose gegangen.

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Der achtfache GP-Sieger aus Monaco ist untröstlich: «Das ist ein schreckliches Wochenende! Zum Glück ist es noch nicht vorbei, und wir hoffen, dass es morgen ein wenig besser läuft, denn es kann nicht schlechter sein als jetzt.»

«Ich hatte überhaupt kein Gefühl für das Auto – vielleicht das schlimmste Wochenende meiner Karriere. Seit Freitag hatte ich keine einzige Runde, in der ich behaupten kann, dass ich mein Auto wirklich spürte. Ich hatte das Gefühl, in jeder einzelnen Kurve gegen die Mauer zu fahren, einfach weil die Reifen heute völlig ausserhalb des Arbeitsfensters lagen. Wenigstens haben wir die Bremsprobleme von Freitag in den Griff bekommen.»

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«Ich muss analysieren, was ich unter diesen Bedingungen besser machen kann, um die Reifen richtig einzusetzen, denn bisher war es wirklich ein Albtraum.»

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«Dieses Problem hatten wir schon seit Q1, wo die Reifen nicht im richtigen Temperaturbereich lagen und ich nicht das nötige Vertrauen aufbauen konnte. Im Q3 lief es dann besser. Ich bin eine akzeptable Runde gefahren, liege aber auf Platz 8, weshalb das Wort akzeptabel vielleicht nicht ganz zutreffend ist. Es stimmt zwar, dass wir alle sehr nah beieinander liegen, aber der achte Platz, das ist einfach nicht genug.»

«Das Rennen könnte ein grosses Fragezeichen sein. Wenn ich mir die bisherigen Probleme anschaue, glaube ich, dass Regen die Lage noch weiter komplizieren könnte. Einige sagen, dass Regen eine Möglichkeit sei. Ich hoffe, dass es so kommt. Bislang hingen meine Probleme jedoch mit den Temperaturen der Reifen zusammen. Und die werden im Regen nicht besser sein.»

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