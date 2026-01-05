Charles Leclerc (Ferrari): Antarktis-Expedition geplatzt

Das Jahr 2025 endete für Charles Leclerc, wie es während der GP-Saison verlaufen war: mit Rückschlägen. Der 28-jährige Ferrari-Fahrer und seine Verlobte Alexandra Saint Mleux (24) wollten sich am Ende des Jahres auf grosse Fahrt machen – Richtung Südpol.

Werbung

Werbung

Seit Jahren plant der achtfache GP-Sieger, die Antarktis zu bereisen. Aber dann meldete sich der Monegasse bei seinen Fans in den sozialen Netzwerken zu Wort.

Leclerc hat geschrieben: «Erwartet keine Fotos aus der Antarktis. Es gab ein technisches Problem auf dem Schiff. Das heisst, alles wurde abgesagt.»

Eine weitere Enttäuschung für den WM-Zweiten von 2022, der seit Texas 2024 ohne GP-Sieg ist. Leclerc stand zwar in der vergangenen Saison sieben Mal auf dem Podest (dabei Zweiter in Monaco und Mexiko), aber ein Sieg blieb ihm und der berühmtesten Scuderia der Welt versagt. Der letzte Volltreffer gelang Carlos Sainz in Mexiko 2024.

Werbung

Werbung

Der Südpolarmeer-Ausflug liegt also, passend, auf Eis. Leclerc befindet sich derzeit im Wintertraining für die Saison, die bei Ferrari am 23. Januar mit der Präsentation des neuen Rennwagens offiziell beginnt. Drei Tage später gehen die Fahrzeuge auf den Circuit de Barcelona-Catalunya – Beginn der Wintertests in Katalonien.

Thema der Woche 35. Formel-1-Weltmeister – aber wer ist Lando Norris wirklich? Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich? Mathias Brunner Weiterlesen