Charles Leclerc (Ferrari): Antarktis-Expedition geplatzt

Der achtfache GP-Sieger Charles Leclerc (28) wollte mit seiner Verlobten Alexandra Saint Mleux (24) auf grosse Fahrt gehen. Aber aus dem Ausflug Richtung Südpol wurde nichts – Motorschaden am Boot.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Alexandra Saint Mleux und Charles Leclerc
Alexandra Saint Mleux und Charles Leclerc
Foto: XPB
Alexandra Saint Mleux und Charles Leclerc
© XPB

Das Jahr 2025 endete für Charles Leclerc, wie es während der GP-Saison verlaufen war: mit Rückschlägen. Der 28-jährige Ferrari-Fahrer und seine Verlobte Alexandra Saint Mleux (24) wollten sich am Ende des Jahres auf grosse Fahrt machen – Richtung Südpol.

Seit Jahren plant der achtfache GP-Sieger, die Antarktis zu bereisen. Aber dann meldete sich der Monegasse bei seinen Fans in den sozialen Netzwerken zu Wort.

Leclerc hat geschrieben: «Erwartet keine Fotos aus der Antarktis. Es gab ein technisches Problem auf dem Schiff. Das heisst, alles wurde abgesagt.»

Eine weitere Enttäuschung für den WM-Zweiten von 2022, der seit Texas 2024 ohne GP-Sieg ist. Leclerc stand zwar in der vergangenen Saison sieben Mal auf dem Podest (dabei Zweiter in Monaco und Mexiko), aber ein Sieg blieb ihm und der berühmtesten Scuderia der Welt versagt. Der letzte Volltreffer gelang Carlos Sainz in Mexiko 2024.

Der Südpolarmeer-Ausflug liegt also, passend, auf Eis. Leclerc befindet sich derzeit im Wintertraining für die Saison, die bei Ferrari am 23. Januar mit der Präsentation des neuen Rennwagens offiziell beginnt. Drei Tage später gehen die Fahrzeuge auf den Circuit de Barcelona-Catalunya – Beginn der Wintertests in Katalonien.

Leclerc auf Social Media: «Vielen Dank an alle, die mich in guten wie in schlechten Zeiten begleiten und unterstützen. Ich werde 2026 alles geben, um weitere Siege zu erringen.»

