Charles Leclerc (Ferrari): «Da wusste ich, dass ich im Hintertreffen war»

Charles Leclerc war einer der Piloten, dem die Renngötter in Japan nicht hold waren. Denn der Ferrari-Star bog schon früh zum Reifenwechsel ab. Nach 18 Runden steuerte er die Box an, um sich frische Walzen der harten Sorte zu besorgen. Vier Umläufe später kam Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer auf die Bahn, um das Feld einzubremsen.

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Der Grund: Ferrari-Nachwuchstalent Ollie Bearman hatte im Haas-Renner einen Crash produziert. Während die meisten Gegner die Safety-Car-Phase nutzen konnten, um einen Boxenstopp mit wenig Zeitverlust einzulegen, hatte Leclerc das Nachsehen. Dennoch schaffte es der 28-Jährige nach 53 Runden aufs Podest.

Leclerc kreuzte die Ziellinie als Dritter hinter Sieger Kimi Antonelli und McLaren-Talent Oscar Piastri. Zum Vergleich: Sein Teamkollege Lewis Hamilton wurde nur Sechster. Danach erklärte der Rennfahrer aus Monte Carlo: «Da bin ich etwas ins Schwitzen gekommen. Beim Safety-Car hatte ich etwas Pech, da wusste ich, dass ich im Hintertreffen war, speziell im Vergleich zu Kimi und Lewis.»

«Ich habe mir dann aber einfach gesagt: 'Okay, gib weiter Gas, schau auf die Reifen und versuche, sie bis zum Schluss am Leben zu halten'. Und tatsächlich war es ein kleinerer Nachteil als ich gedacht hatte. Die Reifen waren in einem ziemlich guten Zustand. Die paar Runden, die ich schon gedreht hatte, machten keinen so grossen Unterschied. Das Rennen hat insgesamt Spass gemacht. Es reichte nicht ganz, um Oscar noch zu schnappen. Aber es war ein cooler GP», fügte der achtfache GP-Sieger an.

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