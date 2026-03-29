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Charles Leclerc (Ferrari): «Da wusste ich, dass ich im Hintertreffen war»

Ferrari-Star Charles Leclerc musste sich im Grand Prix auf dem Suzuka Circuit mit dem dritten Platz begnügen. Der Monegasse erklärte, warum er gegen Kimi Antonelli und Lewis Hamilton im Nachteil war.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Charles Leclerc schaffte es im Japan-GP trotz Safety-Car-Pech aufs Podest
Charles Leclerc schaffte es im Japan-GP trotz Safety-Car-Pech aufs Podest
Foto: Bearne / XPB Images
Charles Leclerc schaffte es im Japan-GP trotz Safety-Car-Pech aufs Podest
© Bearne / XPB Images

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Charles Leclerc war einer der Piloten, dem die Renngötter in Japan nicht hold waren. Denn der Ferrari-Star bog schon früh zum Reifenwechsel ab. Nach 18 Runden steuerte er die Box an, um sich frische Walzen der harten Sorte zu besorgen. Vier Umläufe später kam Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer auf die Bahn, um das Feld einzubremsen.

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Der Grund: Ferrari-Nachwuchstalent Ollie Bearman hatte im Haas-Renner einen Crash produziert. Während die meisten Gegner die Safety-Car-Phase nutzen konnten, um einen Boxenstopp mit wenig Zeitverlust einzulegen, hatte Leclerc das Nachsehen. Dennoch schaffte es der 28-Jährige nach 53 Runden aufs Podest.

Leclerc kreuzte die Ziellinie als Dritter hinter Sieger Kimi Antonelli und McLaren-Talent Oscar Piastri. Zum Vergleich: Sein Teamkollege Lewis Hamilton wurde nur Sechster. Danach erklärte der Rennfahrer aus Monte Carlo: «Da bin ich etwas ins Schwitzen gekommen. Beim Safety-Car hatte ich etwas Pech, da wusste ich, dass ich im Hintertreffen war, speziell im Vergleich zu Kimi und Lewis.»

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«Ich habe mir dann aber einfach gesagt: 'Okay, gib weiter Gas, schau auf die Reifen und versuche, sie bis zum Schluss am Leben zu halten'. Und tatsächlich war es ein kleinerer Nachteil als ich gedacht hatte. Die Reifen waren in einem ziemlich guten Zustand. Die paar Runden, die ich schon gedreht hatte, machten keinen so grossen Unterschied. Das Rennen hat insgesamt Spass gemacht. Es reichte nicht ganz, um Oscar noch zu schnappen. Aber es war ein cooler GP», fügte der achtfache GP-Sieger an.

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01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

25

02

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

53

+51,216

1:34,256

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