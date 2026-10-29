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Charles Leclerc (Ferrari) ist baff: «Wir sind Favorit? Wer sagt so etwas?»

Ferrari-Ass Charles Leclerc stand in Mexiko schon zwei Mal auf Pole (2019 und 2023), nach Rang 2 in Texas ist er angriffslustig: «Klar wollen wir gewinnen, aber ich sehe uns nicht als Favorit.»

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Ferrari-Ass Charles Leclerc
Ferrari-Ass Charles Leclerc
Foto: XPB
Ferrari-Ass Charles Leclerc
© XPB

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Charles Leclerc will in Mexiko seinen zweiten Saisonsieg erobern (nach Grossbritannien 2026). Er stand in Texas zum sechsten Mal in diesem Jahr auf dem Siegerpodest, und in Mexiko kommt der Monegasse ziemlich anständig zurecht – Pole-Position 2019 und 2023. 2025 ist er im Autódromo Hermanos Rodríguez Zweiter geworden hinter Lando Norris.

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Der neunfache GP-Sieger gibt sich angriffslustig: «Wir haben mit den jüngsten Verbesserungen weitere Fortschritte erzielt, und ich will vor dem Saisonende unbedingt noch mindestens einmal gewinnen.»

In Texas hatte Ferrari über weite Strecken des Wochenendes das schnellste Auto, «aber es bleibt knifflig, den Wagen ins beste Arbeitsfenster zu bringen, und das liegt vor allem an den Reifen», sagt Leclerc.

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Im Fahrerlager der mexikanischen Traditionsstrecke ergänzt der Bald-Papa (Gattin Alexandra ist hochschwanger): «Wir haben derzeit einen guten Lauf. Wir waren in Singapur schnell, wir waren in Austin schnell.»

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Einige Leute im Fahrerlager glauben: Ferrari ist für Mexiko Favorit. Charles lacht: «Wer sagt so etwas? Nein, ich bin nicht der Ansicht, dass wir hier Favoriten sind. Für mich ist grundsätzlich Mercedes überall Favorit, dazu war Red Bull Racing zuletzt sehr stark.»

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«Wir können einer Favoritenrolle nur dann gerecht werden, wenn wir alles maximieren, und das haben wir in vielen Rennen nicht geschafft.»

«Auch hier wird der Unterschied zwischen Siegchance, Siegerpodest und unter ferner liefen sein – wir müssen ein perfektes Wochenende zeigen und den Wagen ins beste Arbeitsfenster bringen, dann kann das klappen.»

«Es hat sich auch in Texas gezeigt: Wir haben ein schnelles Auto, aber es reagiert extrem sensibel, etwa auf geringste Veränderungen der Pistentemperaturen. Dann fällst du ratz-fatz aus diesem besten Arbeitsfenster heraus.»

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Wie wichtig ist es Charles, einen zweiten Platz in der Fahrer-WM zu erringen? Der Monegasse antwortet: «Letztlich jagen wir alle das grosse Ziel und wollen Weltmeister werden. Dann spielt es eigentlich keine Rolle, wie die die WM abschliesst, aber ich finde auch – Platz 2 ist halt besser als P3, und der dritte Rang ist besser als der vierte. Aber das steht für mich nicht im Mittelpunkt. Für mich ist wichtig, dass wir im letzten Saisonteil so effizient sind wie möglich und dass wir 2027 stärker auftreten.»

«Ich will auch mithelfen, dass wir die Saison in einem Hoch beenden, denn das ist für die Moral der ganzen Mannschaft ganz wichtig.»

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