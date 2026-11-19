Ferrari hat in der Spielerstadt Las Vegas ein Ass im Ärmel, es heisst Charles Leclerc. Mit dem 29-jährigen Monegassen ist auf dem sündhaft schnellen Kurs immer zu rechnen. Der Strassenstrecken-Spezialist stellte seinen Ferrari hier bei der Rückkehr der Formel 1 auf die Pole und wurde hinter Max Verstappen Zweiter. In den folgenden Jahren geigte Leclerc immer vorne mit.

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Der neunfache GP-Sieger hat mehrfach festgehalten: «Ich liebe Stadtkurse. Ich mag es einfach, wenn du die richtige Balance finden musst aus Speed und Präzision.»

Das zeigt auch seine Quali-Bilanz: Vier Poles in Baku, zwei Poles in Singapur, drei Poles in Monaco, dazu obige Pole in Las Vegas.

Leclerc jagt 2026 den zweiten Saisonsieg nach Silverstone. Zu den Erfolgsaussichten mit dem 2026er Ferrari sagt Charles: «Wir wollen WM-Rang 2 ins Ziel bringen. Da sind wir auf gutem Weg. Aber ich habe natürlich noch ein persönliches Ziel – ich will vor Saisonschluss noch gewinnen.»

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«Wir haben uns in Brasilien schwer getan, Temperatur in die Reifen zu bringen. Und das wird hier in Las Vegas DAS Thema sein. Zudem soll es mindestens im ersten Training nass werden, das wird auch nicht helfen. Las Vegas wird für uns ein guter Test zu sehen, ob wir diese Probleme besser in den Griff bekommen.»

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Las Vegas: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 22.11.2026 - 07:30

Ein englischer Journalist hat vor dem Las Vegas-GP seine FIA-Akkreditierung verloren, weil er Charles Leclerc beleidigt hat. Der Ferrari-Star sagt: «Ich war ein wenig überrascht über die Wortwahl. Die fand ich schon hart. Wir Fahrer müssen Kritik verdauen können, wir brauchen ein dickes Fell, das ist in Ordnung. Die Wortwahl fand ich nicht in Ordnung.»

Leclerc war im entsprechenden Artikel als «hinterhältiger, kleiner Bastard» bezeichnet worden.