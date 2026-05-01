Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Charles Leclerc/Ferrari über Gefahr in Miami: «Dann bist du nur Passagier»

Charles Leclerc stand beim ersten Miami-GP 2022 auf der Pole-Position und wurde Zweiter, 2024 stand er als Dritter auf dem Miami-Podest. Der Monegasse spricht über das knifflige Fahren im Regen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc
Ferrari-Fahrer Charles Leclerc
Foto: XPB
Ferrari-Fahrer Charles Leclerc
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Charles Leclerc und Miami, das passt. Der achtfache GP-Sieger mag die Metropole in Florida, den besonderen Vibe dieser Stadt, und er ist auf dieser Bahn sauschnell – Pole-Position 2022, schon zwei Mal auf dem GP-Podest, als Zweiter 2022 und als Dritter 2024.

Werbung

Werbung

Ferrari hat für das erste von drei Rennen auf US-amerikanischem Boden (neben Austin/Texas und Las Vegas/Nevada) tüchtig nachgelegt, und die Tifosi drücken fest die Daumen, dass dies reicht, um die Mercedes in Bedrängnis zu bringen.

Leclerc ist neugierig: «Es ist ziemlich ungewöhnlich, so viele Upgrades bei so vielen verschiedenen Teams mitten in der Saison für die neuen Regeln zu sehen, bei einigen werden wir beinahe neue Autos entdecken.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Ob sich das Kräfteverhältnis signifikant verändern wird, bezweifle ich. Wir könnten grössere oder kleinere Lücken zwischen einigen Teams sehen, aber für uns gilt: McLaren war am letzten GP-Wochenende sehr knapp an uns dran dran. Ich denke, unser Evo-Paket wird da einen Unterschied machen, hoffentlich zu unseren Gunsten.»

Werbung

Werbung

«Aber Mercedes einzuholen, das wird nicht klappen, befürchte ich, die sind uns momentan einfach zu weit voraus.»

Was sagt Leclerc zu einem Regen-GP von Miami? «Es war gut, dass wir diese fünf Wochen hatten, um über verschiedene Änderungen zu diskutieren, und natürlich war das Fahren auf Nässe einer der Punkte. Wir hatten bisher sehr wenig Zeit mit diesem Auto bei Regen, also ist das alles etwas schwierig zu beurteilen. Am Sonntag werden wir schlauer sein.»

«Ich bin den Wagen beim Shakedown in Barcelona im Regen gefahren. Das Seltsame an diesen Autos bei Nässe ist, dass du am Ende der Geraden vielleicht sogar schneller unterwegs bist als bei trockenen Bedingungen, weil der Motor nicht abregelt, da die Batterien weniger Energie verbrauchen.»

«Das ist schon ein bisschen merkwürdig und kontra-intuitiv. In den Kurven fühlte es sich eigentlich ganz gut an, weil das Auto leichter ist als früher, aber auf der Geraden kann man sich in schwierigen Situationen wiederfinden – besonders wenn Fahrer mit unterschiedlichen Antriebsstrategien unterwegs sind.»

Werbung

Werbung

«Man hat sehr wenig Sicht, und das ist die Tücke dieser Regeln. Wir müssen einen Weg finden, damit umzugehen, denn bei Nässe sind wir wirklich nur Passagiere. Im Regen geht es nicht darum, gut oder schlecht zu sein – man bleibt einfach voll im Gas und hofft, dass keine Autos vor einem langsamer sind.»

«Man geht einfach davon aus, dass sie genauso schnell sind wie man selbst. Das war früher, in den letzten Jahren, ziemlich einfach anzunehmen, aber jetzt ist das nicht mehr der Fall, also werden wir Vollgas geben und mal sehen, wie es um läuft. Es ist kein besonders gutes Gefühl, also ist das etwas, woran wir noch eine Lösung finden müssen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

25

02

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

53

+51,216

1:34,256

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  4. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  5. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien