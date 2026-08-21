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Charles Leclerc (Ferrari) über Max Verstappen: «Das wäre total falsch»

Der neunfache GP-Sieger Charles Leclerc spricht über Max Verstappen als Vorbild. Der monegassische Ferrari-Fahrer betont, welches Vorgehen im Zusammenhang mit Verstappen komplett falsch wäre.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Charles Leclerc und Max Verstappen
Charles Leclerc und Max Verstappen
Foto: XPB
Charles Leclerc und Max Verstappen
© XPB

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Einmal nur kam Charles Leclerc seinem grossen Ziel nahe, dem Gewinn der Formel-1-Weltmeisterschaft. Im ersten Teil der Saison 2022 sah der Monegasse wie ein kommender Champion aus, aber dann verflogen seine Chancen – Ferrari entwickelte weniger effizient als Red Bull Racing für Max Verstappen, Ferrari erlaubte sich auch strategische Patzer, und die Fehlerquote von Leclerc selber war zu hoch, um sich letztlich gegen den Niederländer durchzusetzen.

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An diesem Wochenende in Zandvoort ist bekannt geworden: Max Verstappen bleibt bis Ende 2030 bei Red Bull Racing unter Vertrag. Sieht Leclerc in Max ein Vorbild, an dem er sich orientieren sollte?

Der 182-fache GP-Teilnehmer Leclerc, wie Verstappen 28 Jahre alt, gibt zur Antwort: «Max hat bisher eine unglaubliche Karriere gezeigt und vier Weltmeistertitel gewonnen. Das habe ich noch nicht geschafft, aber ich denke, jede Situation der anderen Piloten ist anders.»

«Ich glaube, es wäre total falsch von mir, die Einstellung zu haben, in die Fussstapfen von Max treten zu wollen – alleine schon aus dem Grund, weil ich keine Ahnung habe, was Max innerhalb des Teams genau tut, um seine Erfolge zu erzielen.»

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«Das würde also rein darauf beruhen, mir auszumalen und vorzustellen, was dafür nötig ist. Das ist kein sinnvolles Vorgehen. Stattdessen konzentriere ich mich lieber auf meine eigene Situation bei Ferrari und versuche, mich auf die Abläufe hier zu konzentrieren.»

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«Wir haben ein glasklares Bild davon, wo wir als Team stehen und was wir tun können, um unsere Schwächen gegenüber Mercedes – die derzeit die Favoriten sind – zu verbessern, und woran wir arbeiten müssen.»

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