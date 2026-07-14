Charles Leclerc/Ferrari vor Belgien-GP: So will er Hamilton weiter schlagen

Charles Leclerc und der Circuit de Spa-Francorchamps, das passt. Der Monegasse liebt die fliessende Pistenführung und den Balanceakt in den schnellen Kurven der Traditions-Rennstrecke. Er gewann in Belgien seinen ersten Grand Prix, er holte hier drei seiner 27 Pole-Positions, nur in Baku stand er noch öfter auf dem ersten Startplatz (vier Mal). Fünf Mal durfte Leclerc aufs Siegerpodest, zuletzt 2025 als Dritter hinter den McLaren-Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris.

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Lediglich vier Strecken im heutigen WM-Programm waren schon in der ersten F1-WM-Saison 1950 im Angebot – Silverstone, Monaco, Spa-Francorchamps und Monza. Leclerc hat inzwischen auf jeder dieser Pisten gewonnen, zuletzt Anfang Juli in England.

Der 28-jährige Monegasse spürt frische Zuversicht: «Ich bin wirklich froh, dass es wieder besser läuft, denn viel zu lange fehlte mir das richtige Gefühl im Wagen. Nun bin ich langsam wieder auf jenem Niveau, das ich von mir selber erwarte.»

«Ich habe mit meiner Mannschaft hinter den Kulissen sehr hart gearbeitet, um wieder in diese Wohlfühlzone hinter dem Lenkrad zu kommen. Ich war zwar schon in der Quali von Österreich Zweitschnellster, aber das Gefühl war noch nicht ideal. In Engalnd dann schon.»

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«Als es in den vergangenen Monaten nicht so gut lief, habe ich alles unter die Lupe genommen – das Verhalten des Autos genauso wie meinen Fahrstil. Das bringt nun die ersten Früchte.»

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen TV-Programm Live Spa: FP1 FIA Formula One World Championship 17.07.2026 - 13:15

Vor dem Belgien-GP meint der 180-fache GP-Teilnehmer: «Mein Hauptziel wird auch in Belgien, das richtige Gefühl im Auto zu finden. Wenn mir das gelingt, dann kann ich das volle Potenzial des Autos ausschöpfen. Wir hatten ein sehr schwieriges Wochenende in Silverstone erwartet, dann lief es besser als erwartet. Vielleicht sind wir näher dran, als wir ursprünglich dachten. Wir werden in Belgien mehr darüber lernen.»