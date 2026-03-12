Weiter zum Inhalt
Charles Leclerc (Ferrari) zum Start-Trick: Wann ist der Vorteil futsch?

Ferrari hat gegen alle anderen Rennwagen einen Riesen-Vorteil: Kein Auto startet so hervorragend. Der achtfache GP-Sieger Charles Leclerc ist skeptisch, dass die Italiener die Nase vorn behalten.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Charles Leclerc
Charles Leclerc
Foto: XPB
Charles Leclerc
© XPB

Schon in Bahrain bei den Wintertests fragte sich die Konkurrenz von Ferrari: Wie kann Ferrari so gut losfahren? Schon damals orakelten einige – wenn das beim Saisonauftakt in Australien auch so geht, dann wird nicht die Frage sein, ob Ferrari vorn liegt, sondern nur welcher, Charles Leclerc oder Lewis Hamilton.

Im Fahrerlager kursiert: Der Grund für die spektakulär guten Starts ist ein kleinerer Turbolader im Ferrari. Der kommt schneller auf Volllast als grössere Lader und schliesst das gefürchtete Turbo-Loch – also die Verzögerung zwischen Gasgeben und Schub.

Überragender Start in Australien

Dass Ferrari hier einen Vorteil hat, zeigte sich prompt beim WM-Start in Australien: Charles Leclerc gewann drei Positionen und übernahm gleich mal die Führung, hinter George Russell reihte sich in der ersten Kurve Lewis Hamilton auf P3 ein.

Der 28-jährige Monegasse Leclerc glaubt allerdings nicht, dass sich diese Überlegenheit am Start konservieren lässt. Im Fahrerlager des Shanghai International Circuit sagt Charles: «Leider glaube ich nicht, dass wir diesen Vorteil behalten.»

«Wir haben einen Vorteil in Bezug auf die Robustheit unseres Systems, da wir offenbar etwas leichter in dieses optimale Fenster kommen als insbesondere Mercedes. Aber sobald Mercedes gelernt hat, wie sie sich selbst in den besten Wirkungsbereich bringen, wird es meiner Ansicht nach nicht mehr so grosse Unterschiede zwischen den Rennwagen geben.»

Wie lange werden die Gegner brauchen, um da Boden gut zu machen? Leclerc: «Nicht lange, jedenfalls ganz gewiss nicht das ganze Jahr.»

Themen

