Charles Leclerc ist sich sicher: «Sieg lag für Ferrari ausser Reichweite»

Ferrari-Star Charles Leclerc nahm den GP in Australien aus der 2. Startreihe in Angriff, schaffte es aber dennoch, die Führung zu übernehmen. Am Ende musste er sich aber mit dem 3. Platz begnügen.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Charles Leclerc ist sich sicher: «Mercedes war etwas schneller»
Charles Leclerc ist sich sicher: «Mercedes war etwas schneller»
Foto: Bearne / XPB Images
Charles Leclerc ist sich sicher: «Mercedes war etwas schneller»
© Bearne / XPB Images

Die Tifosi waren begeistert, und mit ihnen freuten sich auch alle GP-Beobachter im Albert Park von Melbourne über den unwiderstehlichen Start, denn Charles Leclerc im ersten Rennen mit der neuen Fahrzeuggeneration hingelegt hatte. Der Monegasse zog in Führung und lieferte sich in den ersten Runden einen starken Zweikampf mit Polesetter George Russell, der sich schliesslich durchsetzen und nach 58 Rennrunden den Sieg einfahren konnte.

Leclerc musste sich auch Russells Teamkollegen Kimi Antonelli geschlagen geben, am Ende kreuzte er die Ziellinie als Dritter und war damit zufrieden, denn er glaubte nicht, dass Ferrari eine Siegchance hatte. Den Einwand, dass die Strategie der Roten diesen unmöglich machte, liess er nicht stehen. Er erklärte: «Das war ein sehr kniffliges Rennen.»

«Ganz ehrlich, niemand von uns wusste, was uns beim Start erwartet und welche Kämpfe wir austragen würden. Es ist noch schwieriger, wenn es um die Vorhersehbarkeit der Überholmanöver geht. Du weisst nicht, wann die elektrische Energie auf der Geraden ausgeht, es gibt also riesengrosse Unterschiede beim Tempo», schilderte der 28-Jährige aus Monte Carlo.

«Es war sehr schwierig, und ich war glücklich, dass ich die Führung übernehmen konnte. Leider half uns das nicht für den Rest des Rennens, aber der erste Teil hat sehr viel Spass gemacht. Der dritte Platz war sicherlich das bestmögliche Ergebnis für uns, das wir erreichen konnten. Ich glaube nicht, dass wir eine Chance auf den Sieg hatten, auch ohne die virtuellen Safety-Car-Phasen lag dieser nicht in Reichweite. Aber vielleicht irre ich mich. Ich glaube, Mercedes war etwas schneller, wenn auch nicht so viel wie gestern im Qualifying. Das ist gut so, doch ich denke nicht, dass wir gewonnen hätten», stellte der achtfache GP-Sieger klar.

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. Startaufstellung

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

58

1:23:06,801

1:22,670

25

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

58

+2,974

1:22,417

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

58

+15,519

1:22,579

15

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

58

+16,144

1:22,423

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

58

+51,741

1:22,358

10

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

58

+54,617

1:22,091

8

07

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

57

+1 Runde

1:24,020

6

08

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

57

+1 Runde

1:24,182

4

09

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

57

+1 Runde

1:23,257

2

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

57

+1 Runde

1:24,486

1

