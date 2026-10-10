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Charles Leclerc: Singapur-Sprint wie ein Löwe, P3, baff nach McLaren-Crash

Charles Leclerc hat im ersten Formel-1-Sprint auf dem Marina Bay Circuit von Singapur Platz 3 herausgefahren, hinter Verstappen und Hamilton. Der Monegasse kämpfte sich mit kaputten Reifen ins Ziel.

Formel 1

Charles Leclerc mit den zwei McLaren im Nacken
Charles Leclerc mit den zwei McLaren im Nacken
Foto: XPB
Charles Leclerc mit den zwei McLaren im Nacken
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Der Monegasse Charles Leclerc krallt sich im kurzen Rennformat von Singapur sechs WM-Punkte für seinen dritten Platz (hinter Max Verstappen und Lewis Hamilton).

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Leclerc kämpfte in den letzten Runden des überaus spannenden Sprints mit seinen abbauenden Intermediate-Reifen, zunächst gegen die beiden McLaren, ganz zum Schluss gegen WM-Leader Kimi Antonelli. Aber er brachte Rang 3 ins Ziel.

Charles sagt: «Von der Mitte des Sprints an hatte ich grosse Mühe mit den Reifen. Ich hatte eine Abstimmung gewählt, die sich auf nasser Bahn als sehr gut erwies, die mir aber das Leben schwerer und schwerer machte, als die Bahn abtrocknete.»

Im Artikel erwähnt

«Es war schwierig, sauber einzulenken, ich rutschte über die Vorderachse hinaus, das führte zu einem übermässigen Verschleiss.»

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«Ich konnte sehen, wie die McLaren näher und näher rückten. Ich wusste – ich muss aus Kurve 5 heraus optimal beschleunigen, um mich nicht angreifbar zu machen. Zu diesem Zeitpunkt war ich in allen Rechtskurven schwach, weil der linke Vorderreifen am Ende war.»

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«Dann guckte ich in den Rückspiegel und sah die roten Rücklichter der zwei McLaren, die sich offenbar gedreht hatten! Ihr Missgeschick, was immer da passiert ist, war mein Glück.»

«Noch aber konnte ich meiner Sache nicht sicher sein, denn nun hatte ich Kimi Antonelli im Nacken. Aber es hat gereicht. Ich war selten so erleichtert, eine Zielflagge zu sehen.»

«Für die GP-Quali habe ich von gestern eine gute Abstimmung, da mach ich mir keine Sorgen. Wenn es aber wieder nass werden wird, dann muss ich mir in Sachen Set-Up etwas einfallen lassen.»

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