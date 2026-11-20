Unvergessen, wie sich in Mexiko Charles Leclerc und Lewis Hamilton über die Räder stolperten. Die Angriffslust des Monegassen führte dazu, dass am Ende Max Verstappen ein Rennen gewann, in welchem Ferrari das beste Auto hatte.

Werbung

Werbung

Lewis Hamilton schäumte und machte nach dem spannenden WM-Lauf aus seinem Herzen keine Mördergrube. Teamchef Fred Vasseur sprach von Respektlosigkeit dem Team gegenüber. In Brasilien fand eine Aussprache statt. Seither versuchen die Beteiligten unüberhörbar, die Wogen zu glätten.

Aber selbst hier in Las Vegas mussten sich Leclerc und Hamilton die Frage stellen lassen, wie es denn um den Burgfrieden stehe.

Leclerc spielt das alles herunter: «Die Diskussion ist sehr gut verlaufen, und schon nach ein paar Sätzen war zu spüren, wie sich die Anspannung in Luft aufgelöst hat. Alles ist in Butter. Das wurde alles auch aufgebauscht, aber daran bin ich ja seit 2019 gewohnt, als ich bei Ferrari angefangen habe.»

Werbung

Werbung

«Es liegt in der Natur der Sache, dass wir nicht immer einer Meinung sein werden. Und ich finde, es muss auch Raum dafür sein, eine andere Ansicht zu haben. Wie etwa über die Vorkommnisse in Mexiko. Aber nur schon darüber zu reden, hat den ganzen Druck rausgenommen.»

Lewis Hamilton im Fahrerlager des Las Vegas Strip Circuit: «Charles ist ein grossartiger Fahrer. Wir haben Details vertieft darüber, was passiert, wenn wir das Visier runterklappen. Es ist glasklar, dass wir uns gegenseitig verstehen, wir kennen unsere Grenzen, und wir wissen – das Ziel muss darin bestehen, das beste Ergebnis für das Team zu erzielen. Deshalb glaube ich nicht, dass dies in Zukunft ein Problem sein wird. Ich habe keine Bedenken oder Ängste, gegen ihn anzutreten, und ich glaube nicht, dass er welche gegen mich hat.»