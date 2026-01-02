Charles Leclerc: Wie sehr beeinflusst die Formel 1 das Privatleben?

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Charles Leclerc hat 2025 seine achte Formel-1-Saison bestritten. Der Ferrari-Star gehört zu den bekanntesten Gesichtern im GP-Starfeld und erfreut sich bei den Fans grosser Beliebtheit. Entsprechend oft wird er erkannt, wenn er sich ausserhalb des Fahrerlagers bewegt. Ist da ein Privatleben überhaupt noch möglich?
Im Interview mit unserem Kollegen Chris Medland von «Racer.com» gibt der Monegasse eine ausführliche Antwort auf diese Frage. «Mein Leben hat sich sehr verändert», erklärt er, und doppelt nach: «Tatsächlich hat es sich massiv verändert.» Und er erzählt: «Ich habe da drei Phasen durchlebt.» «Da wäre zunächst die erste Phase, in der man immer noch ein Niemand ist. Die Leute erkennen dich nicht. Das war wohl in meinem ersten Formel-1-Jahr so, ich wurde kaum aufgehalten. Die zweite Phase beginnt, wenn man immer öfter erkannt und angehalten wird. Zunächst freust du dich auch darüber», fährt Leclerc fort.
«Du denkst dir, das du immer davon geträumt hast, in der Formel 1 und ein Ferrari-Fahrer zu sein, und du bekommst überall, wo du hingehst, so viel Unterstützung, das erleben zu können, ist etwas ganz Spezielles. Und ich bin seit jeher sehr dankbar für die Chance, in dieser Lage zu sein», beteuert der 28-Jährige.
«In der dritten Phase wünscht du dir gelegentlich etwas mehr Privatsphäre. Aber letztlich bin ich in der unglaublich glücklichen Lage, das zu tun, was ich liebe. Und das mit einem Team, von dem ich immer geträumt habe. Ich werde überall stark unterstützt. Also ja, man hat weniger Privatsphäre. Oder besser gesagt, du musst dich etwas mehr ins Zeug legen, um diese zu haben, als wenn du ein normales Leben hättest. Aber das Ganze hat auch so viele positive Seiten, dass es letztlich kein Problem ist – ich kann mich nicht beschweren», stellt Leclerc klar.
