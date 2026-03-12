Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

China-GP: Geisteskranker hatte Ferrari im Visier, 1000. F1-Rennen glanzlos

Die Königsklasse feierte 2019 auf dem Shanghai International Circuit den 1000. WM-Lauf der Formel 1, dann folgte eine fünf Jahre lange Pause. Wir beleuchten Kuriositäten des Grand Prix von China.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Der China-GP ist kein 0815-Rennen
Der China-GP ist kein 0815-Rennen
Foto: XPB
Der China-GP ist kein 0815-Rennen
© XPB

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Natürlich hätte der 1000. Formel-1-WM-Lauf im Jahre 2019 auf eine Traditionsrennstrecke gehört, nach Silverstone (wo 1950 der erste Lauf ausgetragen wurde), nach Francorchamps oder nach Monza. Aber es wurde nun mal Shanghai.

Werbung

Werbung

Die Formel 1 zeigte 2019 im weiträumigen Fahrerlager des Shanghai International Circuit allerlei Memorabilien: Lenkräder, Pokale, Modelle legendärer Rennwagen, Formel-1-Motoren. Der Funke sprang dennoch nie so richtig über, denn das Herz der Formel 1 schlägt eben in Europa, nicht in China.

Wer hätte damals ahnen können, dass die Königsklasse fünf Jahr lang nicht nach Shanghai zurückkehren würde? Die Corona-Pandemie und zähe Verhandlungen mit den Organisatoren folgten, erst 2024 war die Königsklasse wieder in China zu Gast und kehrte damit auf eine Strecke zurück, wo schon allerlei Bemerkenswertes geschehen ist.

Empfehlungen

Als der Shanghai International Circuit 2004 eröffnet wurde, galt er als die teuerste Rennanlage der Welt – mit Baukosten von (offiziell nie bestätigten) 500 Millionen Dollar.

Werbung

Werbung

Einzigartige Bauweise

Rennstreckenarchitekt Hermann Tilke erzählte mir damals zum Bau: "Wir mussten in China ganz neue Lösungswege finden, um überhaupt ein Fundament legen zu können."

Konkret bedeutet das: Selbst heute noch befindet sich unter der Rennstrecke Sumpfland, die Piste lagert auf mehr als 40.000 Betonpfählen, die bis zu 80 Meter tief in den Boden getrieben wurden, darauf konstruierten Tilke und seine Kollegen eine Schicht aus Styropor. Die modellierte Landschaft besteht aus Kunststoff, mit zwei Metern Erde darauf.

Tilke vertiefte: "Die Herausforderungen des besonderen Untergrunds waren das Eine; wir standen oft auch vor Schwierigkeiten, weil Bauen in anderen Ländern eben nicht mit der Arbeit zuhause zu vergleichen ist. Da muss man sich einstellen auf lokale Gegebenheiten oder andere Bautechniken."

Der grösste Gegner beim Bau einer Rennstrecke ist immer die Zeit. "Wir müssen immer zu einem bestimmten Termin fertig werden", sagte Tilke, "Verspätungen können wir uns nicht leisten."

Werbung

Werbung

So wuselten vor mehr als zwanzig Jahren teilweise bis zu 15.000 Fachkräfte auf dem Gelände herum, um alles rechtzeitig fertig zu bekommen.

Die Strecke von oben: Shang

Das Layout des Kurses erinnert aus der Vogelperspektive an das chinesische Zeichen "shang", was auf Deutsch über oder oben bedeutet.

Das Pressezentrum liegt 140 Meter über Boden, in einem der beiden gewaltigen, flügelförmigen Elemente über der Start/Ziel-Geraden.

Kurios und verstörend, was 2015 passierte: Gut eine Viertelstunde nach Beginn des zweiten freien Trainings rannte ein schwarzgekleideter Mann, offenbar von der Haupttribüne kommend, quer über die Start/Ziel-Gerade, ungefähr auf Höhe der Ziellinie, und hechtete gekonnt über die Boxenmauer Richtung Ferrari-Garage.

Werbung

Werbung

Der Mann eilte zielstrebig zur Ferrari-Box, wurde jedoch kurz davor von Sicherheitskräften überwältigt, bevor er in den Bereich der damaligen Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen eindringen konnte.

Augenzeugen zufolge hatte der Mann auf Chinesisch lautstark geäussert, er wolle ein Formel-1-Auto fahren.

Bis heute haben die Organisatoren nicht enthüllt, um wen es sich gehandelt hat und in welcher Form der Mann allenfalls bestraft worden ist.

Die sechs letzten Ausgaben des China-GP erbrachten sechs verschiedene Sieger, wie unser Goldenes Buch zeigt.

Werbung

Werbung

  • Grosser Preis von China: Das goldene Buch

  • 2004: Rubens Barrichello (BR), Ferrari

  • 2005: Fernando Alonso (E), Renault

  • 2006: Michael Schumacher (D), Ferrari

  • 2007: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

  • 2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

  • 2009: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

  • 2010: Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes

  • 2011: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

  • 2012: Nico Rosberg (D), Mercedes

  • 2013: Fernando Alonso (E), Ferrari

  • 2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • 2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • 2016: Nico Rosberg (D), Mercedes

  • 2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • 2018: Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull Racing-Renault

  • 2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • 2020 bis 2023: kein Rennen

  • 2024: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • 2025: Oscar Piastri AUS), McLaren

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

25

2

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

18

3

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

15

4

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

12

5

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

10

6

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

8

7

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

MoneyGram Haas F1 Team

6

8

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

4

9

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Stake F1 Team Kick Sauber

2

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine Formula One Team

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  4. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien