China-GP mit Sprint im TV: So wird das Wetter für Verstappen/Hamilton & Co.
Schon beim zweiten WM-Lauf der Saison 2026 fährt die Formel 1 im umstrittenen Sprintformat. Wir sagen, wann Sie die Action im TV verfolgen können und wie sich das Wetter entwickeln wird.
Immer wieder sind die Karten auf dem Shanghai International Circuit vom Wetter gründlich neu gemischt worden. Wie sieht das 2026 mit der neuen Formel 1 aus?
Die Meteorologen geben Entwarnung: Freundliches Frühlingswetter, mit viel Sonne am Freitag und Samstag sowie bedecktem Himmel für den Grand Prix. Bislang kein Regen in Sicht.
Aber Vorsicht: Mit Höchsttemperaturen von 16 Grad ist es recht kühl, das wird beim Reifen-Management eine Rolle spielen.
Nach dem WM-Lauf im Albert-Park von Melbourne, als Strassenkurs mässig aussagekräftig, werden wir einen ersten Anhaltspunkt dafür erhalten, wie das Kräfteverhältnis auf einer permanenten Rennstrecke aussieht.
Die Formel-1-Fans dürfen sich dabei aufs erste Sprint-Wochenende des Jahres freuen. Wir halten Sie natürlich mit unserem beliebten Live-Ticker gleich vier Mal über alles Wichtige auf dem Laufenden – von der Sprint-Quali (Freitag, 13. März, ab 8.15 Uhr), vom Sprint (Samstag, 14. März, ab 03.45 Uhr), von der GP-Quali (Samstag, 14. März, ab 7.45 Uhr) sowie natürlich vom Grand Prix (Sonntag, 15. März, ab 7.15 Uhr).
Natürlich haben wir hier für Sie auch zusammengestellt, wie Sie die Action bei den Kollegen vom Fernsehen verfolgen können.
Grosser Preis von China im TV
Freitag, 13. März
04.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport Spezial
04.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Freies Training
04.20 ORF 1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
04.30 Beginn 1. Freies Training
07.45 Sky Sport F1 – GP Confidential
08.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien
08.00 ORF 1 – Vorberichte zum Sprint Qualifying
08.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying
08.25 ORF 1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
08.25 SRF zwei – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
08.30 Beginn Sprint Qualifying (bei uns im Ticker)
09.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
10.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying
11.45 Sky Sport F1 – Inside Story, Lando reigns in stormy Melbourne
12.05 Sky Sport F1 – Inside Story, Hulkenberg’s incredible podium as Lando triumphs
12.30 Sky Sport F1 – Inside Story, pit lane to glory
12.50 Sky Sport F1 – Inside Story, 2025 Championship Showdown
13.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Freies Training
15.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
16.00 Sky Sport F1 – Greates Races, Jenson Button in Kanada 2011
16.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying
18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Australien 2026
20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying
22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying
23.30 Sky Sport F1 – ederholung Freies Training
Samstag, 14. März
03.25 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint
03.50 ORF 1 – Beginn Übertragung Sprint
04.00 Beginn Sprint (19 Runden; bei uns im Ticker)
05.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint
05.30 Sky Sport F1 – GP Confidential
06.00 Sky Sport F1 – Iconic Onboards, Lando Norris
07.40 ORF 1 – Vorberichte Qualifying
07.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying
07.55 ORF 1 – Beginn Übertragung Qualifying
07.55 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying
08.00 Beginn Qualifying (bei uns im Ticker)
09.10 SRF zwei – Wiederholung Sprint
09.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
11.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
16.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
18.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
18.00 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt
18.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
Sonntag, 15. März
06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
06.40 ORF 1 – Formel-1-News
07.00 Sky Sport F1 – Vorberichte
07.25 ORF 1 – Vorberichte
07.40 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen
07.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen
08.00 Beginn Grosser Preis von China (56 Runden; bei uns im Ticker)
09.40 ServusTV – Analyse Rennen
09.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
10.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
11.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook
11.30 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments
13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Vorberichte
13.30 ServusTV – Wiederholung Rennen
13.55 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
15.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Analysen & Interviews
16.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Pressekonferenz Rennen
17.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook
17.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt
20.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
