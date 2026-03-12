Weiter zum Inhalt
China-GP mit Sprint im TV: So wird das Wetter für Verstappen/Hamilton & Co.

Schon beim zweiten WM-Lauf der Saison 2026 fährt die Formel 1 im umstrittenen Sprintformat. Wir sagen, wann Sie die Action im TV verfolgen können und wie sich das Wetter entwickeln wird.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Am Shanghai International Circuit ist alles bereit
Am Shanghai International Circuit ist alles bereit
Foto: XPB
Am Shanghai International Circuit ist alles bereit
© XPB

Immer wieder sind die Karten auf dem Shanghai International Circuit vom Wetter gründlich neu gemischt worden. Wie sieht das 2026 mit der neuen Formel 1 aus?

Die Meteorologen geben Entwarnung: Freundliches Frühlingswetter, mit viel Sonne am Freitag und Samstag sowie bedecktem Himmel für den Grand Prix. Bislang kein Regen in Sicht.

Aber Vorsicht: Mit Höchsttemperaturen von 16 Grad ist es recht kühl, das wird beim Reifen-Management eine Rolle spielen.

Nach dem WM-Lauf im Albert-Park von Melbourne, als Strassenkurs mässig aussagekräftig, werden wir einen ersten Anhaltspunkt dafür erhalten, wie das Kräfteverhältnis auf einer permanenten Rennstrecke aussieht.

Die Formel-1-Fans dürfen sich dabei aufs erste Sprint-Wochenende des Jahres freuen. Wir halten Sie natürlich mit unserem beliebten Live-Ticker gleich vier Mal über alles Wichtige auf dem Laufenden – von der Sprint-Quali (Freitag, 13. März, ab 8.15 Uhr), vom Sprint (Samstag, 14. März, ab 03.45 Uhr), von der GP-Quali (Samstag, 14. März, ab 7.45 Uhr) sowie natürlich vom Grand Prix (Sonntag, 15. März, ab 7.15 Uhr).

Natürlich haben wir hier für Sie auch zusammengestellt, wie Sie die Action bei den Kollegen vom Fernsehen verfolgen können.

Grosser Preis von China im TV

  • Freitag, 13. März

  • 04.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport Spezial

  • 04.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Freies Training

  • 04.20 ORF 1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

  • 04.30 Beginn 1. Freies Training

  • 07.45 Sky Sport F1 – GP Confidential

  • 08.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

  • 08.00 ORF 1 – Vorberichte zum Sprint Qualifying

  • 08.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying

  • 08.25 ORF 1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

  • 08.25 SRF zwei – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

  • 08.30 Beginn Sprint Qualifying (bei uns im Ticker)

  • 09.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

  • 10.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

  • 11.45 Sky Sport F1 – Inside Story, Lando reigns in stormy Melbourne

  • 12.05 Sky Sport F1 – Inside Story, Hulkenberg’s incredible podium as Lando triumphs

  • 12.30 Sky Sport F1 – Inside Story, pit lane to glory

  • 12.50 Sky Sport F1 – Inside Story, 2025 Championship Showdown

  • 13.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Freies Training

  • 15.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

  • 16.00 Sky Sport F1 – Greates Races, Jenson Button in Kanada 2011

  • 16.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

  • 18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Australien 2026

  • 20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

  • 22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

  • 23.30 Sky Sport F1 – ederholung Freies Training

  • Samstag, 14. März

  • 03.25 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

  • 03.50 ORF 1 – Beginn Übertragung Sprint

  • 04.00 Beginn Sprint (19 Runden; bei uns im Ticker)

  • 05.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

  • 05.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

  • 06.00 Sky Sport F1 – Iconic Onboards, Lando Norris

  • 07.40 ORF 1 – Vorberichte Qualifying

  • 07.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

  • 07.55 ORF 1 – Beginn Übertragung Qualifying

  • 07.55 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying

  • 08.00 Beginn Qualifying (bei uns im Ticker)

  • 09.10 SRF zwei – Wiederholung Sprint

  • 09.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

  • 10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 11.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 16.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 18.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

  • 18.00 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

  • 18.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • Sonntag, 15. März

  • 06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 06.40 ORF 1 – Formel-1-News

  • 07.00 Sky Sport F1 – Vorberichte

  • 07.25 ORF 1 – Vorberichte

  • 07.40 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

  • 07.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

  • 08.00 Beginn Grosser Preis von China (56 Runden; bei uns im Ticker)

  • 09.40 ServusTV – Analyse Rennen

  • 09.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

  • 10.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

  • 11.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

  • 11.30 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments

  • 13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Vorberichte

  • 13.30 ServusTV – Wiederholung Rennen

  • 13.55 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

  • 15.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Analysen & Interviews

  • 16.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Pressekonferenz Rennen

  • 17.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

  • 17.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

  • 20.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

25

2

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

18

3

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

15

4

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

12

5

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

10

6

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

8

7

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

MoneyGram Haas F1 Team

6

8

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

4

9

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Stake F1 Team Kick Sauber

2

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine Formula One Team

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

