China-GP mit Sprint im TV: So wird das Wetter für Verstappen/Hamilton & Co.

Immer wieder sind die Karten auf dem Shanghai International Circuit vom Wetter gründlich neu gemischt worden. Wie sieht das 2026 mit der neuen Formel 1 aus?

Die Meteorologen geben Entwarnung: Freundliches Frühlingswetter, mit viel Sonne am Freitag und Samstag sowie bedecktem Himmel für den Grand Prix. Bislang kein Regen in Sicht.

Aber Vorsicht: Mit Höchsttemperaturen von 16 Grad ist es recht kühl, das wird beim Reifen-Management eine Rolle spielen.

Nach dem WM-Lauf im Albert-Park von Melbourne, als Strassenkurs mässig aussagekräftig, werden wir einen ersten Anhaltspunkt dafür erhalten, wie das Kräfteverhältnis auf einer permanenten Rennstrecke aussieht.

Die Formel-1-Fans dürfen sich dabei aufs erste Sprint-Wochenende des Jahres freuen. Wir halten Sie natürlich mit unserem beliebten Live-Ticker gleich vier Mal über alles Wichtige auf dem Laufenden – von der Sprint-Quali (Freitag, 13. März, ab 8.15 Uhr), vom Sprint (Samstag, 14. März, ab 03.45 Uhr), von der GP-Quali (Samstag, 14. März, ab 7.45 Uhr) sowie natürlich vom Grand Prix (Sonntag, 15. März, ab 7.15 Uhr).

Natürlich haben wir hier für Sie auch zusammengestellt, wie Sie die Action bei den Kollegen vom Fernsehen verfolgen können.

Grosser Preis von China im TV

Freitag, 13. März

04.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport Spezial

04.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Freies Training

04.20 ORF 1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

04.30 Beginn 1. Freies Training

07.45 Sky Sport F1 – GP Confidential

08.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

08.00 ORF 1 – Vorberichte zum Sprint Qualifying

08.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying

08.25 ORF 1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

08.25 SRF zwei – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

08.30 Beginn Sprint Qualifying (bei uns im Ticker)

09.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

10.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

11.45 Sky Sport F1 – Inside Story, Lando reigns in stormy Melbourne

12.05 Sky Sport F1 – Inside Story, Hulkenberg’s incredible podium as Lando triumphs

12.30 Sky Sport F1 – Inside Story, pit lane to glory

12.50 Sky Sport F1 – Inside Story, 2025 Championship Showdown

13.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Freies Training

15.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

16.00 Sky Sport F1 – Greates Races, Jenson Button in Kanada 2011

16.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Australien 2026

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – ederholung Freies Training

Samstag, 14. März

03.25 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

03.50 ORF 1 – Beginn Übertragung Sprint

04.00 Beginn Sprint (19 Runden; bei uns im Ticker)

05.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

05.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.00 Sky Sport F1 – Iconic Onboards, Lando Norris

07.40 ORF 1 – Vorberichte Qualifying

07.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

07.55 ORF 1 – Beginn Übertragung Qualifying

07.55 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying

08.00 Beginn Qualifying (bei uns im Ticker)

09.10 SRF zwei – Wiederholung Sprint

09.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

11.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

16.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

18.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

