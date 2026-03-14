China-Sprint: Mercedes-Star George Russell siegt, Max Verstappen auf P9

Das erste Sprint-Rennen der Saison fand bei kühlen 14,8 Grad Celsius statt, die Asphalttemperatur lag kurz vor dem Start bei 14,2 Grad. Von der Pole durfte George Russell losfahren, der sich bereits in Melbourne die Pole und den GP-Sieg gesichert hatte. Der Mercedes-Star weiss, wie sich ein Sprint-Sieg anfühlt, 2022 setzte er sich in Interlagos im Mini-Rennen gegen den Rest des Feldes durch.

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Neben ihm startete sein Teamkollege Kimi Antonelli, der auch beim Saisonauftakt in Albert Park die zweitschnellste Quali-Runde gedreht und seine Ausgangslage genutzt hatte, um sich den zweiten Platz zu sichern. Dahinter belegten Lando Norris, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Max Verstappen, Ollie Bearman und Isack Hadjar die weiteren Top-10-Startplätze.

Bis auf Hadjar, der die weichen Reifen am Auto hatte, fuhren alle Top-10-Piloten auf der mittelharten Mischung los. Diese waren auch für die meisten anderen Fahrer die erste Wahl, nur Liam Lawson, Carlos Sainz und Fernando Alonso fuhren auf den harten Reifen los.

Beim Start kamen die Ferrari-Piloten Hamilton und Leclerc gut weg und Ersterer schob sich erst auf die zweite Position und zog in der achten Kurve aussen an Polesetter Russell vorbei an die Spitze. Das Glück des siebenfachen Weltmeisters währte nicht lange, denn Russell schaffte es in der 14. Kurve wieder vorbei. Hamilton liess sich davon nicht entmutigen und eroberte die Spitzenposition in der zweiten Sprint-Runde in Kurve 1 wieder zurück.

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Schlechter Start von Max Verstappen

Weiter hinten kämpfte sich Antonelli wieder nach vorne, nachdem er einen schlechten Start hingelegt und in Kurve 6 eine feindliche Berührung mit Hadjar überstanden hatte, die die Aufmerksamkeit der Regelhüter auf sich zog. Auch Verstappen erwischte keinen guten Start und war in Runde 3 noch auf Position 14 unterwegs.

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An der Spitze lieferten sich Russell und Hamilton weiterhin einen beachtlichen Zweikampf, wobei Russell erneut vorbeikam, kurz darauf aber wieder überholt wurde. Auch dahinter blieb es spannend: Während die Aufholjagd von Verstappen nur langsam vorankam, schaffte es Antonelli schneller nach vorne und in Runde 7 war er bereits auf Position 5 unterwegs. Allerdings bekam er kurz darauf für seine unliebsame Berührung mit Hadjar eine 10-sec-Strafe aufgebrummt.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sein Teamkollege Russell die Führung wieder zurückerobert und diesmal konnte Hamilton nicht gleich kontern. Für den Rekord-GP-Sieger kam es noch schlimmer, denn sein Teamkollege Leclerc zog in der achten Runde auch vorbei. Die Reihenfolge zur Rennmitte betrug: Russell vor Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, Piastri, Bearman, Hadjar, Lawson und Gasly vor Ocon, Bortoleto, Verstappen, Colapinto, Sainz, Hülkenberg, Albon, Alonso, Stroll, Pérez, Bottas und Lindblad.

Hamilton versuchte in Runde 9 zu kontern, doch Leclerc verteidigte die zweite Position. Der Zweikampf der roten Renner ermöglichte es Antonelli, auf das Duo aufzuholen. Der junge Italiener schaffte es in der zwölften Runde an Hamilton vorbei, während Lindblad seinen GP-Renner an der Box abstellte. In Runde 13 gab es eine Safety-Car-Phase, weil Hülkenberg seinen Audi am Streckenrand abstellte. Auch Bottas wurde angewiesen, seinen Cadillac an der Box abzustellen.

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Zuvor hatte sich Antonelli die zweite Position von Leclerc geholt, doch alle Top-5-Fahrer bogen an die Box ab, um sich während der Safety-Car-Phase frische Reifen zu holen. Antonelli und Hamilton verloren viel Zeit beim Reifenwechsel, der Brite fiel hinter Norris zurück, Antonelli absolvierte seine Strafe und kam auf Position 7 wieder auf die Piste.

Nach den Stopps lautete die Reihenfolge Russell vor Leclerc, Norris, Hamilton, Lawson, Bearman, Antonelli, Piastri, Gasly, Ocon, Sainz, Bortoleto, Alonso, Verstappen, Colapinto, Albon, Hadjar, Stroll und Pérez. Lawson, der auf den harten Reifen losgefahren war, blieb auf der Strecke und profitierte davon, Die Fahrer auf den Top-4-Positionen hatten sich weiche Reifen geholt. Bearman, der auch auf einen Stopp verzichtet hatte, blieb auf der mittelharten Reifen, während Antonelli und Piastri genauso wie Verstappen, Colapinto, Albon, Hadjar und Pérez auf die weichen Reifen gewechselt hatten. Letzterer geriet ins Visier der Regelhüter, weil er in Verdacht stand, die Safety-Car-Regeln missachtet zu haben.

Oscar Piastri gibt Position an Kimi Antonelli zurück

In Runde 16 bog Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer wieder an die Box ab und beim Restart konnte sich Russell an der Spitze halten. Leclerc, Norris, Hamilton, Lawson, Bearman, Piastri, Antonelli, Gasly, Ocon, Sainz, Bortoleto, Verstappen, Colapinto, Alonso, Hadjar, Albon, Stroll und Pérez folgten auf den weiteren Positionen. Doch dabei blieb es nicht. Piastri überholte zunächst Antonelli, dann Bearman und schliesslich Lawson. Antonelli beschwerte sich, dass Piastri sein Manöver vor der Safety-Car-Linie gestartet hatte.

Pérez kassierte für sein Vergehen eine 5-sec-Zeitstrafe, während McLaren Piastri anwies, seine Position an Antonelli zurückzugeben, um eine Strafe zu verhindern, was der Australier auch tat. Verstappen stürmte derweil nach vorne und war in Runde 18 bereits Zehnter. Kurz darauf überholte er Ocon und war Neunter.

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