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Christian Horner Alpine-Besitzer? Renault-Chef François Provost dementiert!

Im Juli 2025 verlor Christian Horner den Job als Teamchef von Red Bull Racing. Der Engländer arbeitet am Comeback, gemunkelt wird: bei Alpine. Aber Renault-Chef François Provost dementiert.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Christian Horner
Christian Horner
Foto: XPB
Christian Horner
© XPB

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Am 9. Juli 2025 war die Zeit des dienstältesten Formel-1-Teamchefs abgelaufen: Nach 20 Jahren am Steuer von Red Bull Racing musste Christian Horner gehen, er wurde durch den Franzosen Laurent Mekies ersetzt.

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Seither war immer wieder davon die Rede, dass Horner gerne in die Formel 1 zurückkehren würde. In Italien wurde spekuliert, dass ihm Ferrari den roten Teppich ausrolle, als Nachfolger von Fred Vasseur; in England wurde gemutmasst, Aston Martin wolle Horner engagieren – was zu einem Dementi von Aston Martin-Chef Lawrence Stroll führte. Und es hält sich hartnäckig, Horner könnte als Teil einer Investorengruppe Anteile an Alpine übernehmen.

Renault ist derzeit Mehrheits-Eigner von Alpine F1, mit 76 Prozent. Renault-CEO François Provost hat gegenüber der Nachrichtenagentur Press Association nun festgehalten: «Es finden keine Gespräche mit Christian Horner statt. Wir prüfen derzeit die Optionen. Ich möchte, dass die Renault-Gruppe die Kontrolle über unser Team behält.»

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«Wer immer andere Anteile besitzt, das hat keine Auswirkungen auf uns als Team. Alpine ist ein unabhängiges Team, und wir beabsichtigen, die Kontrolle zu behalten.»

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Horner über seine Rückkehr

Viel wurde über Christian Horner geredet und gemunkelt, nur er selber schwieg. Bis im Februar 2026. Denn im Rahmen der European Motor Show in Dublin hat dort der Brite gesagt: «Ich habe das Gefühl, dass ich in der Formel 1 noch eine Rechnung offen habe. Das ist nicht so zu Ende gegangen, wie ich es mir gewünscht hätte.»

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«Aber ich werde nicht für irgend etwas zurückkommen. Ich werde nur dann zurückkommen, wenn ich gewinnen kann. Ich möchte nur dann wieder ins Fahrerlager treten, wenn ich etwas zu tun habe. Ich vermisse den Sport, ich vermisse die Menschen, ich vermisse das Team, das ich aufgebaut habe.»

«Ich hatte 21 unglaubliche Jahre in der Formel 1. Es war eine grossartige Zeit, ich habe viele Rennen und Meisterschaften gewonnen und mit fantastischen Fahrern, Ingenieuren und Partnern arbeiten können.»

«Ich muss nicht zurückkehren. Ich könnte meine Karriere jetzt beenden. Daher würde ich nur für die richtige Gelegenheit zurückkehren, um in einem Umfeld zu arbeiten, in dem Menschen gewinnen wollen und meine Einstellung teilen.»

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«Ich würde lieber Mitinhaber sein, nicht nur ein Angestellter, aber mal sehen, wie es sich entwickelt. Ich habe es nicht eilig. Ich muss nichts unternehmen.»

«Ich glaube, ich wurde schon mit jedem einzelnen Team in Verbindung gebracht, von den hintersten Plätzen im Feld über die Mitte bis ganz nach vorne. Es ist sehr schmeichelhaft, immer wieder mit all diesen verschiedenen Teams in Verbindung gebracht zu werden.»

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